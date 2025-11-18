«لمياء والبحر».. قصص بحرية إماراتية

من بين أمواج الخليج الفيروزية، وسماء الإمارات الزرقاء، وُلدت المجموعة القصصية الأولى للكاتبة الإماراتية، لمياء الصيقل، تحت عنوان «لمياء والبحر»، والتي حرصت على طرحها على القراء خلال الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

تقول لمياء عن المجموعة المؤلفة من ثلاثة أجزاء: إنها مستلهمة من تجاربها الذاتية مع البيئة البحرية، فأحداثها تدور حول أبيها وعمها والنوخذة «بو صلاح»، وتحاكي في قالب قصصي حياة الإماراتيين في فترات سابقة.

وتوضح لمياء أنها شرعت في كتابة السلسلة منذ نحو عامين، قبل أن ترى النور هذا العام في المعرض، موضحةً أن شخصية «لمياء» تستمد ملامحها من ذاكرتها الطفولية في أبوظبي.

حيث ارتبطت بالبحر، ورحلات الصيد التي رافقت فيها والدها وعمّها، قبل أن تؤسس فريق الناموس النسائي. وتشجع الرواية النساء أيضاً على خوض غمار البحر، لكونه مجالاً تراثياً وثيق الصلة بالإمارات، وتقول لمياء:

«نحن أهل البحر، تربّينا على رؤية ذوينا يذهبون للصيد، وكانت بدايتي مع أسرتي، حيث كنا نساعدهم، وكبر الشغف معي شيئاً فشيئاً، فبدأت أقرأ وأسأل، حتى أصبحت هذه المعرفة جزءاً من حياتي. وتستعيد لمياء ذكرياتها التي سجلتها في المجموعة القصصية، قائلةً:

«هناك مشهد لا يزال عالقاً في ذاكرتي، إذ عاد والدي– رحمه الله – إلى المنزل حاملاً سمكة كبيرة، ونادى شقيقتها ليقارن طول السمكة بطولها، وهو المشهد ذاته الذي جرى تجسيده على غلاف القصة».

وتؤكد أن مشاركتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أثرى أفكارها من خلال الملتقيات والفعاليات التي يتضمنها، وتشمل لقاءات مباشرة مع الأدباء من مختلف بلاد العالم، الأمر الذي يسهم في خلق شبكة من العلاقات، والتواصل والانفتاح على مختلف الثقافات.

كما تشيد بما يزخر به المعرض من جلسات نقاشية، وورش وحلقات شعرية وفنية وعروض ثقافية، ما يتيح فرصة نوعية للقاء الجمهور، خصوصاً الأطفال، والتعرّف إلى اهتماماتهم وطباعهم، والالتقاء بناشرين من الإمارات والعالم.

وكذلك ممثلي الجهات الحكومية. وإلى جانب تجربتها في القصصية الأولى، وتجربتها الواسعة في الصيد، تتمتع لمياء بحضور ثقافي لافت، فهي شاعرة متخرّجة في أكاديمية الشعر، ومقدمة فعاليات وبرامج تلفزيونية، وصانعة محتوى، ولها ديوان شعري بعنوان «لجام السعدة»، يعكس جانباً من إبداعها الأدبي والشعري.