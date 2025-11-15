رشاد بوخش يستعرض مقتنيات نادرة في «آيكوم دبي»

استعرض المهندس رشاد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني ونائب رئيس «آيكوم العربي»، على هامش فعاليات مؤتمر «آيكوم دبي 2025»، مجموعة من المقتنيات التراثية والتاريخية النادرة التي جمعها خلال رحلاته إلى عدد من دول العالم، والتي تعكس شغفه بالحفاظ على الموروث الإنساني والتوثيق البصري لمسيرة الحضارات.

وضمت المعروضات أدوات خياطة تقليدية من بلدان متعددة، إلى جانب مجموعة من الوثائق والرسائل القديمة، من بينها مراسلات خاصة بشيوخ وحكام دولة الإمارات، إضافة إلى جواز سفر قديم، وأول بطاقة عضوية في المجلس البلدي، فضلاً عن كاميرات كلاسيكية ومخطوطات يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من مئتي عام.

وشملت المجموعة أيضاً مجلات نادرة تعود إلى الحقبة العثمانية، وأكثر من مئتي قبعة تمثل تراث وثقافات شعوب مختلفة حول العالم، إلى جانب عملات قديمة من دول متعددة، ما جعل المعرض بمنزلة رحلة زمنية تختزل جوانب متنوعة من التاريخ الإنساني.

وفي إطار جهوده لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التراث، أطلق رشاد بوخش تطبيقاً ذكياً جديداً يهدف إلى التعريف بكل المواقع الأثرية والمتاحف المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في تسهيل وصول الجمهور والباحثين إليها وتعزيز الوعي بأهمية صون التراث الوطني والمحافظة عليه.

وقال إن هذا الإطلاق يمثل مرحلة أولى، في حين يعتزم تطويره وإضافة مواقع المتاحف كافة حول العالم ليسهل على السائحين إمكانية الوصول إليها وزيارتها والتعرف إلى الحضارات المختلفة.

وتأتي مشاركة رشاد بوخش ضمن فعاليات «آيكوم دبي 2025» انسجاماً مع رؤية المؤتمر في تسليط الضوء على التجارب الإماراتية الرائدة في حفظ التراث ونقله للأجيال، وإبراز الدور الريادي للدولة في توثيق التاريخ الإنساني وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب من خلال المتاحف والمقتنيات.

يذكر أن المهندس رشاد بوخش يتمتع بخبرة 30 عاماً في مجال تخطيط وإدارة والإشراف على المشاريع المعمارية الحديثة والحفاظ على المباني التاريخية، وتصميم وإدارة المتاحف.