مايكل جاكسون يزداد ثراء.. ثروات تنمو بعد موت أصحابها

تصدّر "ملك البوب" مايكل جاكسون مجدداً قائمة مجلة "فوربس" لأعلى المشاهير الراحلين دخلاً لعام 2025، بإيرادات بلغت 105 ملايين دولار خلال العام الماضي، متقدماً على نخبة من رموز الموسيقى والأدب والرياضة، من أبرزهم د. سوس، وعضوا فرقة "بينك فلويد" الراحلان ريتشارد رايت وسيد باريت، ومغني الراب الأمريكي "نوتوريوس بي آي جي"، وأسطورة الجاز مايلز ديفيس.

ومنذ وفاته في يونيو 2009، حققت تركة مايكل جاكسون ما يقارب 3.5 مليارات دولار وفق تقديرات فوربس، بفضل إدارة استثماراته وحقوقه الموسيقية الذكية. وأبرمت التركة العام الماضي صفقة ضخمة مع شركة سوني لبيع 50% من حقوق النشر والتسجيلات مقابل 600 مليون دولار، لتواصل أغاني جاكسون تحقيق أرباح هي الأعلى في عالم الموسيقى.

ويواصل إرث جاكسون الانتشار عبر عروض فنية ناجحة مثل مسرحية "إم جي: ذا ميوسيكال" التي جابت عواصم العالم، وعرض "سييرك دولاسيل" المقام في لاس فيغاس منذ عام 2013، والذي تجاوز خمسة آلاف عرض، كما يُنتظر أن يُعرض الفيلم السينمائي "مايكل" عام 2026، من بطولة ابن شقيق النجم الراحل جعفر جاكسون.

جاء في المركز الثاني الكاتب الأمريكي الشهير د. سوس، بإيرادات بلغت 85 مليون دولار، بفضل مبيعات كتبه التي تصدرت سوق كتب الأطفال واليافعين، إلى جانب التوسع في إنتاج أعمال تلفزيونية جديدة بالتعاون مع "نتفليكس" و"وارنر براذرز".

واحتل مؤسسا فرقة "بينك فلويد"، الراحلان ريتشارد رايت وسيد باريت، المركزين الثالث والرابع بالتساوي (81 مليون دولار لكل منهما)، بعد صفقة بيع كتالوج الفرقة وحقوق أسمائها وصورها لشركة "سوني" مقابل 400 مليون دولار.

في المركز الخامس حلّ مغني الراب الأمريكي "نوتوريوس بي آي جي"، بإجمالي 80 مليون دولار، بعد بيع نصف حقوق أغانيه واسم الشهرة لشركة "برايمري ويف ميوسك" أما أسطورة الجاز مايلز ديفيس، فقد حققت تركته 21 مليون دولار بفضل استعدادات الذكرى المئوية لميلاده، وصفقة استحواذ شركة "ريزورفير ميوسك" على 90% من حقوقه.

وفي المراتب التالية جاء إلفيس بريسلي (17 مليون دولار)، جيمي بافيت (14 مليون دولار)، بوب مارلي (13 مليون دولار)، جون لينون (12 مليون دولار)، برينس (11 مليون دولار)، أرنولد بالمر (11 مليون دولار)، وكوبي براينت (10 ملايين دولار).

منهجية

تشير "فوربس" إلى أن الموسيقيين يهيمنون مجدداً على القائمة، إذ شكّلوا عشرة من أصل 13 اسماً، بإجمالي أرباح بلغ 541 مليون دولار قبل الضرائب والرسوم، نتيجة العوائد المستمرة من حقوق النشر والتسجيلات والمنتجات التجارية.

ووفق منهجية المجلة، شمل التصنيف الأرباح المحققة بين أكتوبر 2024 وسبتمبر 2025، من المبيعات والبث الرقمي والصفقات التجارية، إضافة إلى الصفقات المعلنة خلال الفترة نفسها.