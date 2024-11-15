يسار جرار: محمد بن راشد قائد ملهم يمتلك رؤية ثاقبة وهمة عالية

سمات وملامح قيادية فذة ورؤى استراتيجية بناءة فريدة، تُميز شخصية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائد الملهم الذي يمتلك رؤية ثاقبة وهمة عالية، إذ جعلت هذه السمات والفرائد سموه، كما أكد الخبير الدولي في مجال القيادة الحكومية، الدكتور يسار جرار خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي الـ43، يصوغ ويبدع «معجزة دبي» بكفاءة واقتدار.

وأشار جرار في الجلسة التي استضافها جناح «إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» بالمعرض، أنه لا مستحيل ما دام الإنسان حياً، وأعظم الإنجازات تبدأ بحلم، ومع المثابرة والدأب وتبني روح العلم والتفاني في العمل وقوة الرؤية، تغدو الصعاب شيئاً من الماضي، وتطرق إلى ملامح ومضامين ومقومات معادلة النجاح التي حققها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإنجازاته في الميادين شتى.

وقال جرار، الذي طرح في المعرض كتابه التوثيقي: «الشيخ التنفيذي: دروس في القيادة من محمد بن راشد»، إن سمات الشخصية القيادية تتجسد جميعها في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولطالما كنتُ أشعر بالانبهار بقدرة سموه الفائقة على تذكر أدق التفاصيل، إلى جانب تحليه دائماً بالتفاؤل القائم على أسس موضوعية، فضلاً عن قدرته على شحذ حماس العاملين معه، ودفعهم إلى الإنجاز، عبر إشعارهم أنهم فريق متكامل، ولا ينبغي أن يقبلوا بالخسارة.

وتطرق جرار إلى كتابه قائلاً: إنه يربط بين النهضة التي حققتها دبي، وبين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معتبراً أن «معجزة دبي» ما كان لها أن تتحقق، لولا إيمان سموه بأن لا مستحيل، ولا سقف للأهداف.

ويحدد الكتاب أبرز سمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في «الرؤية والجرأة»، وبهاتين السمتين، رسم سموه مستقبل دبي، كم بين يسار جرار، فإذا بالعقبات تذوب، والصعوبات تستحيل فرصاً مواتية.

وقال جرار إن الكتاب يناقش مفهوم القوة الناعمة، وكيف استثمرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لتعزيز مكانة دبي الإقليمية، مشيراً إلى أن سموه استطاع أن يجعل دبي جاذبة للاستثمارات، عبر توفير جودة الحياة على أرضها أولاً.

ولفت إلى أنه، وفيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، فإن سموه مضرب مثل في الدقة والالتزام، والتعامل بود مع فريق العمل المقرب إليه.

وروى جرار بعض الأمثلة التي عايشها، وتظهر علاقة سموه بفريق عمله، وقدرته المذهلة على تقوية العلاقات الإنسانية بين القائد وموظفيه.

وتابع جرار: «من مميزات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كذلك، أنه مرن، وقد يعدّل الخطط، إذا ما عُرض عليه رأي مغاير فوجده مناسباً، كما أن سموه يحرص على الاستماع إلى الجميع بمنتهى التركيز، وقد يستغرق وقتاً في دراسة القرار، أو يتخذه من فوره، لكنه في كل الحالات، يحرص على متابعة مراحل التنفيذ بنفسه، فبالنسبة له، القيادة والرؤية تتلخص في الإنجاز والنتائج».

وقال: «كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم، إذا ما واجهته مسألة تتطلب قراراً عاجلاً، يذهب إلى البر، فيتمشى وحيداً وهو يفكر، وكان في العادة ينتهي من جولته تلك، وقد توصل إلى القرار الصحيح».

وأوضح جرار أن ما دفعه لإصدار الكتاب، هو أن سيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتضمن دروساً ملهمة، ينبغي أن يتعلم منها القادة الشباب.