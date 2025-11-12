«آيكوم دبي 2025» يعزز حضور المتاحف العربية عالمياً

كشف ناصر الدرمكي، رئيس «إيكوم الإمارات»، في تصريح خاص لـ«البيان»، أن الإمارات نجحت، من خلال استضافة المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، في رفع نسبة تمثيل المتاحف العربية إلى أكثر من 20%، مقارنة بنسبة لا تتجاوز 3% في النسخة السابقة من المؤتمر، والتي عقدت في العاصمة التشيكية براغ، ويسهم في تعزيز حضورها عالمياً.

وأوضح أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من دول عربية عدة، من بينها دولة الإمارات ودول الخليج ومصر والعراق وتونس وغيرها، حيث تعرض أوراق عمل ومشروعات بحثية متنوعة ومهمة تسلط الضوء على تجارب المنطقة في مجال حفظ التراث وتطوير المتاحف.



وأشار الدرمكي إلى أن التحدي الأكبر أمام الدول العربية يتمثل في «الخجل من المشاركة وغياب الصوت العربي في المحافل الدولية»، مؤكداً أن المؤتمر يشكل منصة عالمية لتحفيز الكفاءات العربية على طرح أفكار مبتكرة تسهم في إطلاق مشاريع ثقافية كبرى تعزز الهوية وتحافظ على الموروث التاريخي والحضاري للأمة.

مسيرة ثقافية

وأكد أن «آيكوم دبي 2025»، الذي يعد أكبر مؤتمر دولي للمتاحف في العالم، بحضور أكثر من 4500 مشارك من خبراء المتاحف وقادة الثقافة والفكر من مختلف أنحاء العالم، يمثل محطة بارزة في المسيرة الثقافية لإمارة دبي ولدولة الإمارات عموماً، إذ أسهم في تعزيز الحضور العربي وتوسيع دائرة الحوار بين الخبراء والمؤسسات المتحفية على المستوى العالمي.

وأضاف أن المؤتمر يحرص في ختام كل دورة على دراسة ومناقشة المخرجات والتوصيات التي يتوصل إليها المشاركون واللجان العلمية، بما في ذلك أوراق العمل المقدمة، مشيراً إلى تفاؤله بنتائج النسخة الحالية لما تشهده من زخم علمي وحضور نوعي من الخبراء والمتخصصين.

وأفاد الدرمكي أنه قد يكون من بين المقترحات المطروحة خلال المؤتمر إنشاء وقف أو صندوق عالمي يخصص لدعم الأبحاث المتحفية وأعمال التنقيب الأثري في مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في صون تراث الإنسانية الزاخر وحماية مكوناته الثقافية للأجيال القادمة.

وأكد أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الرؤى والمعرفة والأفكار حول «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»، كما يناقش سياسات المتاحف وسبل تمكينها من مواجهة التحديات الديموغرافية والتكنولوجية والبيئية المتسارعة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة، من خلال استكشاف حلول وأساليب مبتكرة تسهم في تعزيز حضور المتاحف وإبراز مسؤولياتها تجاه المجتمعات والتراث والقيم المشتركة، بما يعكس تنوع الهويات الثقافية.