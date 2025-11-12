الكاتبة اليونانية إيفجينيا داغلاس: «الشارقة للكتاب» منصة للحوار والتبادل المعرفي بين الثقافات

قالت الكاتبة والممارسة القانونية اليونانية إيفجينيا داغلاس، المشاركة ضمن فعاليات الجناح اليوناني ضيف شرف الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، إن مشاركتها في المعرض تمثل بالنسبة لها تجربة استثنائية، مؤكدة أنها تتعامل مع معرض الشارقة بوصفه واحداً من أهم الأحداث الثقافية على الخريطة العالمية، لما يقدمه من منصة رائدة للحوار والتبادل المعرفي بين الثقافات.

وأعربت داغلاس عن تقديرها العميق لاهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالثقافة والفكر والكتاب، مشيرة إلى أن رؤية سموه الإنسانية والثقافية تشكل نموذجاً فريداً في دعم الإبداع والمعرفة، ليس فقط في العالم العربي، بل على مستوى العالم، مؤكدة أن هذا الاهتمام يعكس إيمان الشارقة العميق بدور الثقافة في بناء الإنسان والتقريب بين الشعوب.

وأضافت أن الشارقة تمثل مركز إشعاع ثقافياً عالمياً، يجمع بين الفكر والإبداع والحوار، وتؤكد من خلال مشاريعها الثقافية المتنوعة أن الثقافة جسر للتقارب بين الحضارات لا أداة للفصل بينها.



وتستعرض داغلاس في الجناح اليوناني عملها الأدبي «الزمن»، العمل التجريبي استغرق إنجازه عشر سنوات، ويُعد بمثابة مفكرة عن الزمن تتألف من فسيفساء من الشخصيات والقصص التي تدور حول فكرة الزمن، وقد بدأت كتابته خلال رحلة لها إلى بولندا في عام 2006.

وتقول داغلاس إن العمل ينتمي إلى الواقعية السحرية، وكُتب بأسلوب تيار الوعي، مضيفة: «لم تكن لديّ خطة محددة عندما بدأت، ولم أكن أعلم أنني على وشك خوض مغامرة طويلة على متن قطار الزمن السريع، فقد شعرت في النهاية أن الكتاب كتب نفسه».

وأوضحت أن هدفها ككاتبة هو رفع النص من الورق وتحويله إلى تجربة ثلاثية الأبعاد، مؤكدة أن الأدب بالنسبة لها هو نحت بالكلمات، حيث يشعر القارئ أثناء القراءة وكأنه يسير داخل فيلم مكتوب أو فيديو نصي.

مشيرة إلى أن العمل يُعد كتابة افتراضية تجمع بين النثر والشعر والمقال والمسرح والأغنية والحكاية الخرافية.وتتمنى داغلاس أن يشعر القارئ بالقوة والتجدد، وأن ينهض كعملاق، وإن يسهم كتابها في تحقيق ذلك».