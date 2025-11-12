منصة تناقش مستقبل العمل المتحفي

أكدت إيما ناردي، رئيسة المجلس الدولي للمتاحف (إيكوم)، أن التغيرات التكنولوجية المتسارعة والظروف الاقتصادية العالمية تمثل أبرز التحديات التي تواجه المتاحف في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن هذه التحولات تتطلب من المؤسسات المتحفية تطوير أدواتها واستراتيجياتها لتظل قادرة على أداء دورها الثقافي والتعليمي.

وأوضحت إيما ناردي، رداً على استفسار «البيان» على هامش مؤتمر «إيكوم دبي 2025»، أن المتاحف باتت مطالَبة اليوم بأن تكون أكثر مرونة واستدامة في إدارتها، مع توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في عرض المقتنيات وإشراك الجمهور في التجربة الثقافية.

وقالت إن مؤتمر «إيكوم دبي 2025» يشكل منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات بين القائمين على المتاحف من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل العمل المتحفي ودوره في ترسيخ القيم الإنسانية وبناء جسور التفاهم بين الثقافات. وأضافت إن المتاحف ليست أماكن لحفظ الماضي فحسب، بل فضاءات لصناعة المستقبل، تبني الوعي، وتجمع الإنسانية على قيم الجمال والمعرفة والسلام.