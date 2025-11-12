«آيكوم دبي» يعكس مكانة الإمارات وريادتها على خريطة الثقافة الدولية

أعربت الدكتورة فاطمة عبدالنبي، مسؤولة في المتحف المصري الكبير، عن فخرها واعتزازها بأن تكون الإمارات أول دولة عربية تستضيف المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025».

مشيرة إلى أن الوفد المصري يعد من أكبر الوفود المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يُعنى بصون التراث والمتاحف حول العالم. وقالت الدكتورة فاطمة، في حديث خاص لـ«البيان»:

«إن استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي تعكس مكانتها الرائدة على خريطة الثقافة الدولية، وجهودها المستمرة في دعم الحوار الحضاري والتبادل الثقافي بين الشعوب». وأضافت أن المتاحف تُعد من أهم أدوات «القوة الناعمة» للدول، إذ تسهم في تقريب المسافات وخلق جسور للتواصل بين الثقافات، وإذابة الخلافات من خلال إبراز القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع الشعوب عبر التاريخ.

وتحدثت عن المشهد المتحفي في مصر، مشيرة إلى أن مصر تحتضن أكثر من 26 متحفاً رسمياً مسجلاً لدى وزارة الآثار المصرية، إلى جانب عدد من المتاحف التابعة لهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، فضلاً عن إنشاء متاحف حديثة في المطارات والجامعات مثل جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، ما يعكس الاهتمام الكبير بنشر الثقافة المتحفية وإتاحة المعرفة التاريخية أمام الجميع.

ونوهت بأن آفاق التعاون بين الإمارات ومصر في المجال الثقافي والمتحفي واسعة ومستمرة، لا سيما في ظل الروابط المتينة بين البلدين الشقيقين التي تشمل اللغة والدين والاقتصاد والتجارة والعادات والتقاليد، مؤكدة أن هذه المشتركات تمثل أرضية صلبة لتعزيز الشراكة في مجال حماية التراث وصون الهوية العربية المشتركة.

وأكدت الدكتورة فاطمة، خلال حديثها، أن المستقبل العربي للمتاحف واعد، خصوصاً مع دخول التكنولوجيا والرقمنة في العرض المتحفي والتوثيق التاريخي، لافتةً إلى أن المرأة العربية تلعب اليوم دوراً محورياً في هذا المجال، سواء كباحثة أو مرشدة أو قيادية ثقافية، وهو ما يعكس نضج الوعي بأهمية الثقافة في بناء الأوطان وصناعة المستقبل.