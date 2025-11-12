«أدبنا بروح العصر» يعيد للأغلفة العربية نبضها الجمالي

في معرض الشارقة الدولي للكتاب، لا تعرض الكتب لتُقرأ فحسب، بل لترى. هناك، حيث تتقاطع الحروف مع الألوان، وتتمازج الحكايات مع الظلال، حيث يبدو جناح «أدبنا بروح العصر» في المعرض كلوحة حيّة تعيد للأدب العربي وجهه المفقود، وتمنح أغلفته روحاً جديدة تنبض بالحياة والدهشة.

المبادرة الفريدة، جاءت كنداء فني لإحياء كلاسيكيات الأدب العربي، عبر إعادة تصميم أغلفة عشرين كتاباً بلمسة معاصرة، تجمع بين احترام الأصل وجرأة التجديد، إذ لم تعد الأغلفة هنا مجرد حراسة صامتة للنص، بل امتداد له، تكمل لغته بألوانها وإيقاعاتها، وتفتح أبوابه على قارئ جديد، يرى الجمال بعينه قبل أن يقرأه بقلبه.

في هذا الجناح تتمازج الطبعات الأصلية مع نظيراتها المعاد تصميمها، في حوار بصريٍّ يعكس تحوّل الذائقة، ويطرح سؤالاً عن علاقة الجمال بالزمن.

فالهدف ليس مجرد إعادة تصميم أغلفة الكتب، بل إيقاظ حب الأدب العربي في قلب الجيل الجديد، وتعزيز التواصل بين القراء الشباب وأعمال أدبية خالدة، بأسلوب مبتكر، يجتمع بيت التشكيل وفن السرد.

ومن بين الأعمال التي استعادت حضورها «باب الشمس» لإلياس خوري، و«الأجنحة المتكسرة» لجبران خليل جبران، و«رجال في الشمس» لغسان كنفاني، و«مدن الملح لعبد الرحمن منيف، و«دعاء الكروان» لطه حسين، و«رباعيات الخيام» التي احتفظت بنكهتها الشعرية الخالدة، وإن ارتدت ثوباً جديداً.

استقطبت المبادرة أكثر من مئة مشاركة فنية من الشباب العرب، فيما تولى تصميم خمسة أغلفة نخبة من المصممين: كندة غنوم، ونورة زيد، وعائشة الحمراني، وإبراهيم زكي، وناصر نصر الله، الذين نسج كلٌّ منهم رؤيته الخاصة بين الحرف واللون والرمز.

ولأن الفن لا يعيش في الفراغ، يحتضن الجناح ورش عمل تفتح أبواب الخيال أمام الزوار والفنانين الشباب، لتكون امتداداً للتجربة، وليست هامشاً لها. بدأت نورة زيد بورشة «إلهام من التراث: تجسيد الحكايات العربية»، التي أعادت رسم الذاكرة العربية بالخطوط والألوان.

أما كندة غنوم فقادت المشاركين في ورشة «رحلة بين الخط والزخرفة»، لتكشف كيف تتحول الرموز العربية إلى أنماط فنية حديثة، تنبض بالحداثة، دون أن تفقد أصالتها. وفتحت عائشة الحمراني بوابة السرد الشخصي في ورشة «غلاف يروي حكايتك»، حيث اكتشف المشاركون كيف يمكن تحويل تجاربهم الذاتية إلى صور تنطق بالمشاعر.