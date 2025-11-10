عادل خزام يوقع «أرض الآلات السائبة»

وقّع الشاعر والكاتب الإماراتي عادل خزام ديوانه الجديد «أرض الآلات السائبة»، الصادر عن دار العين للنشر، والذي يشكل تجربة جديدة في مسيرته الإبداعية الممتدة لأربعة عقود، وذلك ضمن فعاليات معرض «الشارقة للكتاب» الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

ويضم الديوان نصوصاً قصيرة بالغة التكثيف، ويعتمد الشاعر على صياغة غير مألوفة، تنفتح على أسئلة الوجود والقلق الإنساني في زمن تحكمه الآلات وتسيّره التكنولوجيا.

ويقدّم خزام عبر هذا العمل تأملاً عميقاً في هشاشة الإنسان المعاصر وضعفه وسط صخب الحديد والأزمنة الافتراضية المتعددة. ويصف خزام ديوانه بأنه «رحلة لغوية تبحث عن لحظة الخلاص وسط الخوف والانهيار».

تمزج قصائد الكتاب بين البساطة والعمق، وتلتقط اللحظة البشرية في توترها بين الرغبة والفناء. كما تحوّل اللغة في نصوصه تفاصيل الحياة اليومية إلى مشاهد شعرية آسرة تفتح نافذة على أسئلة كبرى حول معنى الوجود والروح.

ويُعد «أرض الآلات السائبة» استمراراً لمشروع عادل خزام الشعري الذي يجمع بين اللمحة الفلسفية والنَفَس التأملي، مؤكداً حضوره كأحد أبرز الأصوات الشعرية الإماراتية التي استطاعت أن تمنح القصيدة العربية نغمة خاصة وصوتاً قادراً على التقاط ما يعجز كثيرون عن صياغته.

وشهد ركن التواقيع في المعرض حضوراً لافتاً من محبي الشعر والأدب الذين توافدوا للقاء الشاعر وتهنئته بإصداره الجديد، وتبادلوا معه الحديث حول تجربة الكتابة الشعرية المعاصرة. وأعرب خزام عن سعادته بتفاعل القرّاء، مؤكداً أن القصيدة لا تزال قادرة على ملامسة الإنسان رغم ضجيج العالم الرقمي.