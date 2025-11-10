«حرر أفكارك بالحبر» تجربة تمزج الإبداع بالتكنولوجيا



يتيح ركن «حرر أفكارك بالحبر» لزوار «الشارقة للكتاب» خوض تجربة فريدة تمزج بين الإبداع والتقنية، حيث يدخل الزائر غرفة صغيرة تدعوه لإطلاق العنان لأفكاره وكتابة ما يجول في خاطره على لوحة رقمية، لتصله في اللحظة ذاتها نسخة مصورة عبر تطبيق «واتس آب».

وتمنح التجربة شعوراً بالتحرر والانغماس في عالم الكتابة الحرة بعيداً عن أي قيود، فهي مساحة تتيح للزائر أن يدون مكنوناته بلغة الحبر والصورة في آنٍ واحد.

التجربة التي تجمع بين خصوصية التعبير وسحر الكتابة بالحبر، تشكل مساحة حرة تتيح للزائر أن يعبر عما يختلج داخله بطريقة فنية وذاتية، في انسجام مع روح المعرض الذي يحتفي بالكلمة والإبداع بكل أشكاله.