مخطوطات توثق تفاعل الحضارتين العربية واليونانية في جناح «بيت الحكمة»

يعرض بيت الحكمة مجموعة ثمينة ونادرة من المخطوطات التي تؤرخ للتفاعل الحضاري بين الثقافتين العربية واليونانية، وذلك في إطار مشاركته في الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتروي المخطوطات، التي يُعد تقديمها تجربة ثقافية فريدة، قصة الاتصال الفكري والعلمي بين الحضارتين في مجالات الطب والرياضيات والهندسة، والفلك، والفلسفة، والمنطق.

ويضم جناح بيت الحكمة مجموعة من مقتنيات دار المخطوطات في إمارة الشارقة، وكانت حصلت عليها كإهداء من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون شاهداً على عراقة التبادل الثقافي بين الشرق والغرب، وإسهام العلماء العرب في نقل التراث اليوناني وتطويره عبر العصور.

وتشتمل المعروضات على نسخة نادرة من كتاب «القانون في الطب» للفيلسوف والطبيب ابن سينا، الذي شكّل أحد أبرز المراجع الطبية في العصور الوسطى، وطُبع لأول مرة في البندقية عام 1593، إلى جانب نسخة من كتاب «تحرير أصول إقليدس» للعالم نصير الدين الطوسي.

كما يضم المعرض مخطوطات أخرى، من بينها «إيساغوجي» للمفضل بن عمر بن السمرقندي. كذلك تُعرض «الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبي في شعره أرسطو في الحكمة»، لمحمد بن الحسن البغدادي الحاتمي.

ويطرح الجناح أيضاً فيديو توثيقياً يستعرض رحلة التبادل الفكري بين الحضارتين العربية واليونانية، من خلال حركة ترجمة العلوم اليونانية إلى العربية في بيت الحكمة ببغداد خلال العصر العباسي، بدعم ورعاية من خلفاء الدولة، وفي مقدمتهم الخليفة المأمون، مستعرضاً ما أسهمت فيه هذه الحركة من إثراء للمعرفة الإنسانية وشمولها لمجالات متعددة، مثل الطب والفلسفة والأدب والرياضيات.

وتعكس هذه المشاركة الدور الريادي لبيت الحكمة بوصفه مؤسسة ثقافية تجمع بين المعرفة والتراث والبحث العلمي، وتؤكد رسالة الشارقة في بناء جسور التواصل بين الشعوب والحضارات.

يستوعب بيت الحكمة ما يصل إلى 105 آلاف كتاب ورقي، إضافة إلى مجموعة ضخمة من الكتب الرقمية، ويسعى باستمرار إلى توسيع مجموعاته عبر اقتناء كتب جديدة من مختلف المجالات لتلبية احتياجات القراء، في حين يتيح للزوار إمكانية الوصول إلى مصادر معرفية رقمية وصوتية ودورات إلكترونية وأطروحات أكاديمية ومواد علمية مصورة تغطي مختلف العلوم والتخصصات.