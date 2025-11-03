أقلام خلاقة تصنع المستقبل في «الفجيرة لكتاب الطفل»

في مشهد ثقافي يعكس ريادة الفجيرة في دعم الموهبة الأدبية، منذ مراحلها الأولى قدم معرض الفجيرة لكتاب الطفل 2025، الذي اختتمت فعالياته، أمس، مساحة نابضة بالإبداع، جمعت بين الكُتاب الصغار والناشرين والمعلمين والقراء، في تجربة تثقيفية تفاعلية، تؤكد أن صناعة الكتاب تبدأ من الطفل القارئ، وتنضج مع الطفل الكاتب، فبين أجنحة الكتب وورش السرد والتوقيع برزت مجموعة من المواهب الطلابية، التي مثلت مدارس الإمارة، وعبرت عن وعي مبكر بأهمية الكلمة، ودورها في تشكيل الوعي والخيال.

وقالت الكاتبة الناشئة سجى عبيد العنتلي، من مدرسة الماسة للبنات بدبا الفجيرة، ومؤلفة رواية «سر القلادة والعالم الساحر»، الصادرة عن دار إبهار، إن مشاركتها في المعرض تمثل لها محطة مهمة في مسيرتها الأدبية، مضيفة: «أردت من خلال قصة البطلة ليلى أن أنقل للأطفال فكرة الإصرار على تحقيق الخير، حتى في أحلك الظروف، فالعالم السحري في الرواية، هو انعكاس لعوالمنا الداخلية، التي تحتاج دائماً إلى ضوء الأمل والشجاعة».

أما الكاتبة الصغيرة دانة حميد سعيد، من أكاديمية الديار الخاصة للبنات بدبا الفجيرة، فاعتبرت مشاركتها في ورش المعرض خطوة لتطوير مهاراتها في السرد وبناء الشخصيات، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على كتابة قصة قصيرة، حول الاستدامة، بأسلوب بسيط يناسب الأطفال، وقالت: «تعلمت من الورش كيف أجعل القارئ يعيش تفاصيل القصة، ويتفاعل مع الفكرة، وأتمنى أن تصل رسالتي عن أهمية الحفاظ على البيئة بطريقة ممتعة وملهمة».

وعبّرت الطالبة جوري عبدالله الحفيتي، من مدرسة الماسة للبنات بدبا الفجيرة، وهي من أصحاب الهمم، عن سعادتها بزيارتها الأولى لمعرض الكتاب، ووصفت التجربة بأنها «حلم تحقق»، وتقدم جوري يومياً ومضات صباحية، باللغتين العربية والإنجليزية، في المدرسة، مستلهمة من قراءاتها المتنوعة طاقتها الإيجابية، قائلة: «الكتب تجعلني أرى العالم بطريقة أجمل، وتمنحني الثقة لأعبر عن نفسي».

وأوضح الطالب ذياب الذباحي، من مدرسة القدوة في كلباء، والفائز في عدة مسابقات، أبرزها المناظرات الطلابية، أن القراءة كانت وراء تميزه في الخطابة والحوار، مضيفاً: «القراءة منحتني المفردات والأفكار التي أحتاج إليها في كل مناظرة، وجعلتني أكثر استعداداً لتقبل الرأي الآخر».

ويؤكد معرض الفجيرة لكتاب الطفل، من خلال هذه النماذج الملهمة، أن دعم المواهب الناشئة ليس فعلاً تربوياً فحسب بل هو استثمار في وعي الأجيال المقبلة.