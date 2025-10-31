«الحرف والصناعات التقليدية».. كنوز التراث ومنارات الاستدامة

نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مساء أول من أمس، جولة إعلامية حصرية لممثلي وسائل الإعلام المحلية، خاصة برصد فعاليات وجديد النسخة الحادية عشرة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في العين، الذي ينطلق تحت شعار «رحلة عبر الحرف التقليدية المجتمعية».

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر 2025 في سوق القطارة بمنطقة العين الخضراء، حيث سيأخذ زواره في رحلة تعبق بروح التراث نحو الحرف التي مارسها الأجداد، وغير ذلك من الفعاليات والبرامج الأخرى.

وقالت فرح عبدالحميد، مديرة قسم تطوير المهرجانات في هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة: «يقدم المهرجان تجربة أصيلة وغامرة لجميع أفراد المجتمع، ويدعو الزوّار لاستكشاف جوهر التراث الإماراتي وفنون الحِرَف.

كما يتيح فرصاً لمشاهدة صناعة الحِرَف التقليدية على أيدي حرفيين خبراء، بما يرسّخ مكانة هذه الممارسات في التراث الثقافي الإماراتي، ويؤكد دورها في صون الهوية والتقاليد الأصيلة».

وأضافت: «يُمكن لزوار المهرجان الاستمتاع ببرنامج متنوع يشمل الفنون الأدائية الشعبية، والألعاب التفاعلية الجذابة، وورش العمل التعليمية التراثية، ومجموعة واسعة من أشهى المأكولات الإماراتية الأصيلة والمعاصرة».

بدورها، أوضحت مريم سلطان الظاهري، رئيس قسم تطوير البرامج في الهيئة، أن المهرجان يشكّل منصة ثرية للتواصل الثقافي، حيث يتيح للزوار فرصة التفاعل في حوارات هادفة مع الحرفيين عبر الانخراط في أنشطة صممت لبناء روابط حقيقية وتعزيز التبادل الثقافي.

وأضافت: «يتضمن المهرجان أربعة أجنحة مخصصة للحرف والصناعات التقليدية، أبرزها جناح القهوة الإماراتية، وجناح النسيج والسعفيات، وجناح الأزياء التقليدية، وجناح الحدادة والصناعات الجلدية. كما سيخوض زوار المهرجان تجربة غامرة عبر مساري واحة الجيمي وواحة القطارة، في تجربة تراثية حيّة تمتد داخل واحة القطارة المُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ويأتي إطلاق هذه التجربة الجديدة احتفاءً باختيار منطقة العين عاصمة للسياحة الخليجية، حيث سيتحول الموقع التاريخي إلى امتداد حي للمهرجان، مازجاً بين التقاليد المشتركة للمنطقة والإرث الثقافي والطبيعي الفريد للعين».

وأشارت شما علي الشامسي، أخصائي أول عمليات وتنشيطات التراث الثقافي غير المادي، إلى أنه في قلب مساري واحة الجيمي والقطارة، يتجلى معرض «منار أبوظبي» تحت عنوان «دليلك نجم سهيل».

حيث يُعيد المعرض تصور وتخيل الضوء كمفهوم يتجاوز مجرد الإنارة، ليغدو ذاكرة وهوية ووسيلة للتوجيه، متجذراً في طرق الأجداد في الملاحة في سماء الخليج العربي ومياهه. كما يضم المعرض أعمالاً فنية تستكشف الأبعاد المادية والشعرية والتقنية للضوء، وترسم خرائطه عبر مناظر طبيعية متنوعة.

ومن خلال التركيبات الغامرة، وتقنيات العرض الضوئي، والعناصر الطبيعية المضيئة، يكشف المعرض عن رحلة آسرة في قوة عالم الضوء وجمالياته.

وقالت منى بن شيبان المهيري، مديرة سوق القطارة: «يعمل المهرجان على تمكين الحرفيين، وبشكل وثيق مع الأسر المنتجة في مجال الحرف والصناعات التقليدية، من خلال تسليط الضوء على مهاراتهم وإبداعاتهم الحرفية، مما يدعم أهداف القطاع الثقافي لبناء القدرات وخلق فرص مهنية جديدة في مجالات الابتكار وتوسيع المنتجات».