الأعمال الفنية والإبداعية في دبي.. أيقونات تربط الماضي بالحاضر

الفن حالة إنسانية خاصة ترتقي بالنفس البشرية وتسمو بها في سماوات الخيال، وهو لغة مغرقة في الصدق تشع إحساساً وترسم ملامح الخواطر الدفينة، لتخاطب وجدان المتلقي وتناجيه بأروع المعاني دون أن تنطق بالحروف والكلمات.

وحين تفسح دبي مساحات واسعة لتلك الحالة الجمالية الخالصة، فإنها تؤكد مدى الإيمان بقيمة الثقافة، وتغرس في الضمائر معاني الحب والسلام والتسامح، مثبتةً بدلائل عملية أنها مدينة تحتضن الفكر وتزهو بمعالم الإبداع.

وفي هذا السياق، أكد الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، لـ«البيان»، أن دبي شهدت، خلال الآونة الأخيرة، نمواً متزايداً للأعمال الفنية في الفراغ، وأن ثمة ظاهرة صحية تتمثل في تفاعل المتلقي مع الحراك البصري، لافتاً إلى دور صنَّاع القرار ووسائل الإعلام في تعزيز الوعي بقيمة الإبداع، وضرورة وجود خريطة مدروسة لتوزيع الأعمال الفنية على المساحات.

وتحدّث ابن لاحج عن عمله الفني «الدرور» الذي كان جزءاً من مشروع تطوير منطقة الشندغة التراثية في دبي، مشيراً إلى أنه جرى اختياره بين مجموعة من الأعمال الفنية لاشتماله على نوع من الذاكرة الخاصة بميزان الطقس والمواسم التي تشكل جانباً من التراث الأصيل في الإمارات.

وفي ما يتعلق بالبعد التاريخي وعلاقة الماضي بالحاضر، رأى مطر أن القضية ليست مقتصرة على ارتباط الإبداع بالتراث، بل لا بد من أن يوجد العمل الفني ليصبح تراثاً بذاته، وهي ثقافة متحققة منذ زمن طويل في أقطار عربية مثل مصر وسوريا، وكذلك في أوروبا، مؤكداً أن مجسم متحف المستقبل مثلاً لفت الأنظار إلى دبي، فنشأ ارتباط عاطفي بينه وبين السكان والزوار.

تجانس وتكامل

من جانبه، بيّن الفنان الإماراتي جاسم العوضي أن فكرة مجسم «موجة من الخيال» المطل على شاطئ جميرا في دبي مستمدة من الثقافة الإماراتية التي تتضح من حب أهل السواحل للبحر والبيئة المحيطة به، موضحاً أنه قصد من عمله الفني التعبير عن الحركة الطبيعية لرمال الصحراء والأمواج بلونيهما الدافئ والبارد، وفلسفة التجانس بين الضدين وتكاملهما.

وقال العوضي: «أعتقد بأن الأعمال الفنية المنجزة حتى الآن في الأماكن العامة بدبي تمثل محاولة جيدة سبقت إليها مدن عدة، وأجمل ما فيها أنها تحمل أفكاراً لفنانين إماراتيين يعيشون على أرض الدولة»، مشيراً إلى أن هذه السمة هي أهم ما يميز تلك الإبداعات الفنية عن بقية الأعمال في بلدان أخرى والتي تختص بكونها مجسمات لشخصيات بارزة.

ونوَّه بأن هذا الاتجاه الإبداعي مرحلة متطورة للفن تنقله إلى عامة الناس وتدعوهم إلى تذوقه والإحساس به في حياتهم اليومية، بحيث لا يكتفون بالتفاعل معه في المتاحف والمعارض المخصصة لذلك، واصفاً الفن في الأماكن العامة في دبي بأنه جرأة من الجهات المسؤولة على تبني الإبداع وترسيخ فلسفته، ومنح الفنانين الثقة الداعمة لترسيخ حركته المستمرة.