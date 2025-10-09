دبي منارة المعرفة والتنمية والإنجاز

أكد مسؤولان في مجال الجوائز العربية، في حديثهما لـ«البيان»، أن دبي أصبحت اليوم منارة للمعرفة والتنمية والإنجاز، بما تحتضنه من مبادرات رائدة ومؤسسات داعمة للإبداع، وأشارا إلى أن احتضان دبي فعاليات الدورة الخامسة من «منتدى الجوائز العربية» يعزز التعاون والتكامل بين الجوائز العربية، ويرسخ دورها في دعم الإبداع والابتكار، مثمنين الجهود الحثيثة لـ«مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» الرامية إلى تهيئة بيئة عربية محفزة للفكر والمفكرين.

أوضح الدكتور عبدالعزيز السبيل، رئيس منتدى الجوائز العربية وأمين عام جائزة الملك فيصل، أن دبي أصبحت اليوم منارة للمعرفة والتنمية والإنجاز، بما تحتضنه من مبادرات رائدة ومؤسسات داعمة للإبداع تشكل نموذجاً عربياً ملهماً في صناعة المستقبل القائم على المعرفة.

وأوضح السبيل أن استضافة دبي لهذا الحدث الثقافي والفكري تؤكد ريادتها في احتضان المبادرات التي تعزز مكانة الثقافة والمعرفة في الوطن العربي، مشيراً إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجوائز العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في دعم المبدعين في مختلف المجالات.

وثمّن السبيل جهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في استضافة وتنظيم المنتدى، مؤكداً أن هذا التعاون يجسد روح التكامل الثقافي العربي، ويعزز مكانة الجوائز العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب الدكتور هنري العويط، مدير عام مؤسسة الفكر العربي، عن سعادته البالغة باحتضان مدينة دبي لإطلاق منصة الجوائز العربية في مجالات الإبداع والعلم والفنون والإعلام، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس مكانة دبي الرائدة حاضنة للمعرفة والإبداع في العالم العربي.

وقال العويط: «إن دعم دبي ورعايتها لهذه المنصة يجسد رؤيتها لتمكين الكفاءات العربية وتقدير المنجز الثقافي والمعرفي»، مشيراً إلى أن الجائزة تمثل إضافة نوعية لمسيرة الإبداع العربي، وتهدف إلى تعزيز روح التنافس الإيجابي ونشر ثقافة التميز في مختلف مجالات الفكر والإبداع.

وأكد أن منصة الجوائز العربية ستسهم في توحيد الجهود العربية نحو إبراز المبدعين، وتسليط الضوء على الإنجازات الفكرية والعلمية والفنية والإعلامية التي تعكس ثراء الثقافة العربية وعمق تأثيرها، مشيداً بالدور الحيوي لدبي في احتضان المبادرات الرائدة التي تخدم الإنسان والمعرفة والتنمية المستدامة في المنطقة.