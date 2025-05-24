دبي تعزز حضورها في «ميشلان»

حدث نوعي جديد حمل بصمات تميز دبي، وريادتها العالمية، وهذه المرة يتعلق الأمر بعالم الطعام الفاخر، ورقي الخدمة والفخامة، وقدرتها الاستثنائية على تقديم منتجات وخدمات بمستوى عالمي، وكذلك احتضان مجتمع أعمال منافس، منفتح على الثقافات العالمية.

إضافة إلى أن بيئتها في مجال الخدمات والأعمال وغيرها باتت مجال اهتمام أهم المؤسسات العالمية، التي تهتم بتقييم مستويات الخدمة، والالتزام بالمعايير العالمية.

ومن هنا، رسخت دبي حضورها في «ميشلان»، صاحبة الدليل العالمي المعياري الشهير في فن الطهو من خلال حفل أقيم للمرة الرابعة، معززة محفظتها من «نجوم ميشلان» الشهيرة، التي تتنافس العواصم على اقتناصها.

مشهد مزدهر

أقيم حفل «دليل ميشلان» أول من أمس في فندق «العنوان سكاي فيو دبي»، حيث احتفت العلامة الشهيرة بالطهو المتميز، وفيه تم الكشف عن 119 مؤسسة تضمنها الدليل للعام الجاري، وتغطي 35 نوعاً من المأكولات مما يقدمه مشهد الطهو المزدهر في دبي، الذي حقق مكاسب نوعية بإدراج الدليل «دليل ميشلان دبي» 4 مطاعم جديدة، اثنان منهما بنجمة واحدة، واثنان بثلاث نجوم ميشلان.

إضافة إلى 5 مطاعم جديدة حاصلة على جائزة «بيب جورماند». وأظهرت نتائج الحفل مقدار التقدم السريع، الذي تحققه في مجال التحول إلى مركز طهو عالمي، مستفيدة من تنوعها وتميزها، وثقافتها التي تغتني بنسيج ثري من النكهات، تحتضنها 119 مؤسسة موصى بها من دليل ميشلان.

ولم تخل نتائج الدورة الرابعة لدليل ميشلان في دبي من اختراقات مذهلة؛ فقد حقق «تريسند استوديو» إنجازاً تاريخياً، بحصوله على ثلاث نجوم، في ظهوره الرابع في «الدليل»، ما يجعل منه أول مطعم هندي في العالم يحصل على هذا التقدير الكبير.

معايير راسخة

يذكر أن مفتشي دليل ميشلان يشملون باهتمامهم كل التجارب المتميزة، بغض النظر عن أسلوب المطبخ، أو المفهوم، أو الموقع الخاص بالمطعم، سواء أكانت مطاعم فاخرة أم مطاعم شعبية، ويستخدمون نفس المعايير الخمسة التي يعتمدونها في جميع أنحاء العالم، وهي:

جودة المكونات، وإتقان تقنيات الطهو، وتناغم النكهات، وتعبير شخصية الشيف في المأكولات، والاستمرارية وثبات الجودة على مر الزمن، وعبر القائمة بأكملها.

ويأتي إطلاق النسخة الرابعة من دليل ميشلان دبي ليعزز المكانة العالمية للإمارة في قطاع المأكولات وفنون الطهو، كما يعكس المقومات الهائلة التي تتمتع بها دبي، حيث توفر للذواقة ومحبي الطعام خيارات واسعة من المطاعم المميزة، سواء المحلية أو العالمية.

تم منح مطعمين ثلاث نجوم ميشلان لأول مرة منذ إطلاق الدليل في دبي عام 2022، ما يمثل لحظة تاريخية في مشهد الطهي في الإمارة، والتميز الذي يصنعه هذا القطاع.

فائزون

حصل «مطعم إف زد إن» للشيف السويدي بيورن فرانتزن على ثلاث نجوم ميشلان. ويمثل هذا المطعم أول ظهور للشيف في المنطقة مع فريقه، حيث يقدم مجموعة من الأطباق، التي تمزج بين التأثيرات الإسكندنافية والآسيوية، باستخدام أجود المكونات.

في حين تمت ترقية «تريسند استوديو» إلى ثلاث نجوم ميشلان في ظهوره الرابع في دليل ميشلان دبي، لإبرازه مستويات لا حدود لها من الخيال والإبداع لدى الشيف هيمانشو سيني.

وفي السياق ذاته، مُنح مطعمان جديدان نجمة ميشلان واحدة، حيث انضم «مطعم جامافار» في دبي بنجمة ميشلان واحدة إلى الدليل. ويقع هذا المطعم الهندي المشهور في وسط دبي، قريباً من «دبي أوبرا»، ويقدم أطباقاً متوازنة ومتناغمة مصنوعة من أفضل المكونات.

وعلى صعيد موازٍ، نال «مطعم ماناو»، بقيادة الشيف المولود في دبي أبيراج خاتواني، نجمة ميشلان واحدة. ويمثل هذا تكريماً للمطبخ التايلاندي. ويقدم هذا المطعم قائمة تذوق مكونة من أحد عشر طبقاً تتضمن كلاسيكيات تايلاندية مع لمسة عصرية، مع إحساس النكهات النابضة بالحياة الأصيلة لتايلاند.

وحصلت خمسة مطاعم على جائزة «بيب جورماند»، التي سميت على اسم «بيبندوم»، الاسم الرسمي لـ«رجل ميشلان»، وهي جائزة للمطاعم التي تقدم طعاماً عالي الجودة وذا قيمة ممتازة.

وحظيت بهذا التكريم مطاعم: «دو جاستروبار» - كريك هاربور. و«هارومانيس» - المطعم الماليزي المعروف. و«هوكربوي»، المطعم الذي يبرز تفاصيل أطعمة الشوارع في سنغافورة وماليزيا وتايلاند وميانمار. و«كدك»، المطعم العصري الذي يقدم الطعام الشعبي الهندي، و«سفرة مريم»، المشروع الثاني للشيف سلام دكاك، ويقدم الأطباق الشامية، المتميزة بالنكهات.

وذهبت «جوائز دليل ميشلان الخاصة»، الهادفة إلى تسليط الضوء والاحتفال بالتنوع المذهل للأدوار داخل صناعة الضيافة، وكذلك بأكثر المحترفين موهبة وإلهاماً:

«جائزة افتتاح العام» إلى «مطعم رونين»، الواقع في فندق «فايف لاكس جي بي ار»، أما «جائزة السوميلير»، فمنحت للشيف مينون من مطعم «بوكا»، لشغفه وقائمته التي تدعم فلسفة الاستدامة، وتتميز بالرموز التي تسلط الضوء على الفوائد البيئية والمجتمعية، في حين ذهبت «جائزة الخدمة» إلى فريق «مطعم الخيمة التراثي»، أما «جائزة الشيف الشاب»، فكانت من نصيب الشيف أبيراج خاتواني، البالغ من العمر 30 عاماً، الذي يدير مطبخ «مطعم ماناو التايلاندي».