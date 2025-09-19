حركة التأليف الإماراتية.. صفحات مشرقة تزدهي بحب الوطن

حراك ثقافي لافت ترسم تفاصيل مشهده الرائع أقلام إماراتية بديعة، استطاعت عبر الجمع بين بلاغة الكلمة وأصالة الانتماء وعمق الرؤية أن تخط طريقاً إلى فهم الهوية الوطنية، لتضع بين أيدي القراء أشكالاً متنوعة من الكتابات الرصينة النابعة من خصوصية المجتمع الإماراتي، التي تغرس في النفوس حب الوطن والزهو بأمجاده والرغبة في إعلاء رايته فوق كل المحافل.

وأكد الكاتب الصحافي محمد الحمادي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام)، في تصريح لـ«البيان»، أن المرحلة الأخيرة شهدت صدور مجموعة من الكتب التي ألَّفها إماراتيون عن موضوعات مختلفة تتقاطع بوضوح مع قضية الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن المجتمع الإماراتي في حاجة ماسة إلى تعزيز هذا الجانب المهم بحكم تركيبته السكانية ذات الثقافات المتنوعة.

وأوضح الحمادي أن هذه التركيبة الخاصة تتطلب التركيز على الهوية الإماراتية لدى الأجيال الصغيرة بصفة خاصة، من خلال تعريفهم بعاداتهم الأصيلة وتاريخهم وحضارتهم، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تؤديه حركة التأليف الإماراتية في هذا الاتجاه، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة.

وقال: «يحاول الكتاب الإماراتيون دوماً التماس مع التحولات المعاصرة المتعلقة بالهوية الوطنية، إلا أننا ما زلنا في حاجة إلى عمل أكبر، لا سيما ونحن نعيش في عصر التكنولوجيا والإعلام المنفتح على الآخر».

مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين الانفتاح وعدم الانكفاء على الذات والتفاعل مع الثقافات الأخرى وبين الحفاظ على الهوية بمفرداتها التي تتضمن اللهجة والمظهر والزي والتقاليد المتوارثة.

وأضاف: إن جانباً من الإصدارات الإماراتية نجح في صياغة تصور يربط الانتماءات الثلاثة: الديني والعربي والوطني، بصورة محكمة داخل مفهوم الهوية الوطنية.

موضحاً أن تلك الكتابات هي في حقيقتها أعمال فكرية عميقة تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والأرقام؛ لكي تتمكن من مواجهة الأيديولوجيات الدخيلة الساعية إلى التأثير في هوية المجتمع الإماراتي التي تبدأ من البيت وتغرس في الفرد منذ الصغر.

مؤلفات ومبادرات

من جانبه، لفت الكاتب والإعلامي عبدالعزيز المعمري، إلى أن الكاتب الإماراتي أصبح اليوم أشد اهتماماً بإبراز الهوية الوطنية في مجالات التأليف المتنوعة، سواء الأكاديمية والأدبية وغيرهما.

بدليل الإصدارات العديدة التي نطالعها في معارض الكتب وتضيء على هذه القضية، داعياً إلى تكثيف الجهود في سبيل إثراء المجال بمؤلفات غنية، وتبني الجهات المعنية مبادرات تشجع الكتاب على تناول موضوعات الهوية من زوايا مختلفة.

وقال المعمري: «إن مجرد الاحتكاك بالآخرين من كتاب ومثقفين وحضور معارض الكتب والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي يفتح باب الاطلاع على مؤلفات كثيرة في قضية الهوية الوطنية»، منوهاً بأهمية مطالعة الدراسات السابقة التي تدفع الكاتب إلى التطرق إلى نقاط جديدة، ومن ثم إنتاج تغطية فكرية أعمق تلم بجوانب واسعة.

وأوضح أن فهم الهوية الوطنية الإماراتية على الوجه الصحيح يكشف حقيقة الانسجام الحاصل بين الانتماءات المختلفة إلى الدين واللغة والوطن، ويدحض التعارض المزعوم من قبل التيارات المنحرفة، محذراً من خطورة الأفكار التي تروج لها بهدف تحقيق مآرب شخصية من خلال ضرب ثوابت المجتمع وقيمه الراسخة.

ودعا إلى العودة لسنة نبينا الكريم، صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب أروع مثال على حب الوطن عندما هاجر من بلده مكة مكرهاً على ذلك بسبب إخراج المشركين له، وعبر عن هذا المفهوم السامي في أحاديثه الشريفة، مبيناً أن النظر إلى قضية الهوية الوطنية من منظور ديني يثبت تماسكها.