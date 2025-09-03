انطلاق المهرجان العربي لمسرح الطفل في الكويت

انطلقت الدورة الثامنة للمهرجان العربي لمسرح الطفل في الكويت بعد انقطاع دام خمس سنوات، إذ عقدت آخر دورة له في 2019.

يستمر المهرجان حتى العاشر من سبتمبر، ويتضمن 8 عروض مسرحية من الكويت والإمارات والعراق ولبنان وسوريا وتونس.

استُهل حفل الافتتاح أول من أمس بعرض مسرحي قصير عنوانه (ستوب)، جسدته مجموعة من الأطفال، وهو فكرة وتأليف وسيناريو وحوار مدير المهرجان حسين المسلم، وإخراج عبد الله التركماني ومحمد المسلم.

وتناول العرض ما يتعرض له أطفال اليوم من تأثيرات مختلفة بسبب الأجهزة الحديثة، والذكاء الاصطناعي، ومقارنتها بالحكايات التقليدية والقصص المختلفة ودور الأمهات والجدات في ذلك.