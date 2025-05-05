مشاركة نوعية لـ «الإمارات للدراسات» في المعرض

إصدارات ثرية تغطي موضوعات متنوعة يتضمّنها جناح مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025. ويزخر جناح المركز بالكتب والسلاسل البحثية في مجالات واختصاصات متنوعة، تشمل القضايا والدراسات المستقبلية، والجيوسياسية والجيواقتصادية والتكنولوجية.

وخلال فعاليات المعرض، أطلق المركز أحدث منصاته المعرفية، والتي حملت اسم «BookCast»، وهي منصة مبتكرة تختصر ساعات من القراءة إلى دقائق من الاستماع.

وتعمل المنصة التي تتميز بأحدث التقنيات التكنولوجية، على تقديم ملخصات لأهم الكتب العالمية وإصدارات المركز بأسلوب احترافي يواكب التطورات المتسارعة في عالم صناعة المحتوى.

ويولي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أهمية خاصة للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي بات منصة إقليمية وعالمية لنشر الإبداع والابتكار والثقافة وإبراز الهوية الوطنية لدولة الإمارات، ومركزاً حيوياً لتعزيز قطاع صناعة النشر في العالم العربي والشرق الأوسط، وأسهم بشكل فاعل في تعزيز مكانة أبوظبي الثقافية.

واستضاف المركز عدداً من الحلقات النقاشية، والتي سلطت الضوء على أهمية التربية في غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، وترسيخ تلك القيم في عقول الأجيال في المراحل التعليمية المختلفة.

وتطرقت المحاضرات إلى جهود تعزيز رفع راية دولة الإمارات وترسيخ الإنجازات العديدة التي حققتها في المجالات كافة بفضل الرؤية الاستشرافية المتكاملة للقيادة، والنموذج التنموي الفريد لدولة الإمارات، والذي أسهم في خلق صورة إيجابية لدولة الإمارات في كل مكان من العالم.