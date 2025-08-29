دبي.. صانعة جيل يرسم ملامح مستقبل الإبداع

وأشارت إلى أن «دبي للثقافة» تعمل على دعم الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال توفير الفرص للفنانين والمبدعين وتمكينهم من تعزيز حضورهم على الساحة الثقافية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دورهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.
والاستثمار في أصحاب المواهب الناشئة، ومد جسور التواصل بين أعضاء المجتمع الإبداعي، والاحتفاء بتجاربهم وإنتاجاتهم، وتشجيعهم على الاستفادة من مجموعة التسهيلات والفرص التي توفرها دبي لهم، وتقديم أفكار ومشاريع مبتكرة تعكس شغفهم وتمكنهم من مواصلة مسيرتهم».
«من أبرز هذه المبادرات برنامج «منحة دبي الثقافية»، الذي يعد من أهم المبادرات لدعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية في مختلف مجالات الفنون البصرية والتشكيلية والرقمية، والتصميم، والآداب، والفن في الأماكن العامة، والفنون الأدائية، من خلال توفير منح تصل قيمتها إلى 180 مليون درهم سيتم توزيعها على مدار 10 سنوات.
وإلى جانب ذلك تنظم الهيئة مهرجانات مثل «سكة للفنون والتصميم»، و«دبي للفنون الأدائية الشبابية»، و«بينالي دبي للخط»، إضافة إلى «مخيم المبدعين» الذي يقام بالتعاون مع Google، وبرنامج «المواهب الأدبية المحلية إلى العالمية»، وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية على مدار العام».
وأكدت السويدي أن الهيئة تعمل من خلال مشاركاتها في الفعاليات والأحداث الدولية المهمة مثل «بينالي لندن للفنون» و«بينالي البندقية»، على تعزيز حضور أصحاب المواهب المحلية على الساحة الفنية العالمية، وتمكينهم من التفاعل مع أبرز التجارب الدولية والاستفادة منها، بما ينعكس إيجاباً على قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.
اكتشاف المواهب
وأضافت: «تولي المؤسسات المعنية بالفنون الأدائية اهتماماً خاصاً باختيار المدربين والمحتوى بما يحاكي التطور المتسارع في الإمارة، وهناك العديد من المبادرات التي تركز على الشباب مثل مهرجان دبي لمسرح الشباب.
ومهرجان دبي لموسيقى الشباب، ومهرجان دبي للفنون الشعبية الشبابية، والتي تُعد بمثابة أكاديميات عملية تخرج أجيالاً متفاوتة في القدرات وتصقل مهاراتهم ليكونوا في الصفوف الأمامية في المجال.
. كما تقدم تلك المؤسسات برامج ومخيمات تدريبية مخصصة للشباب الإماراتيين لدعمهم وتمكينهم من اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية في مختلف مجالات الفنون الأدائية». وأشارت الجلاف إلى وجود ملتقيات شبابية تناقش قضايا متنوعة في مجال المسرح والفنون الأدائية.
وترصد احتياجات الشباب المستقبلية، مثل ملتقى مهرجان دبي لمسرح الشباب، الذي يمثل منصة للحوار والتبادل، ويسهم في إعداد جيل مبدع وقادر على خوض غمار التجارب الفنية باحترافية.