جمانة الزعابي... موهبة رسم تحصد الجوائز وتعلم الفنون

تواصل الطالبة جمانة الزعابي إثبات حضورها في المشهد الفني المحلي والعربي بصفتها إحدى أبرز المواهب الشابة في الرسم والفن التشكيلي، بعد أن حصدت عدداً كبيراً من الجوائز، ووسعت أثرها المجتمعي عبر تقديم ورش عمل ومحاضرات افتراضية وواقعية تعنى بفنون الرسم وأساليبه المختلفة.

الطالبة جمانة محمد سعيد الزعابي في الصف العاشر متقدم من مدرسة الشفاء بنت عبدالله الحلقة الثالثة بنات بمدينة كلباء، شاركت في أكثر من 57 مبادرة في الفن والرسم منذ عام 2019، وفي 43 مسابقة، وحضرت أكثر من 81 ورشة.

وتبرز الزعابي بأسلوب بصري يجمع بين الحس الواقعي واللمسات التجريدية، مع اهتمام واضح بالتكوينات اللونية والرمزية البصرية، ما أكسب أعمالها تميزاً لافتاً في المعارض والفعاليات، لتعكس أعمالها نضجاً مبكراً وقدرة على توظيف تفاصيل الحياة اليومية في لوحات يفضن بالحياة، تجمع بين الذائقة الجمالية وتعبر عن الأفكار والمشاعر بخطوط وألوان زاهية.

ترى جمانة الزعابي العالم لوحة كبيرة، وبعد أن تنهي واجباتها المدرسية تفتح قناتها على التلغرام، تبتسم للمتابعين وتعلن عن مبادرة جديدة أو مسابقة رسم تشعل حماس المتابعين، وقد طرحت معرض للرسامين المبدعين، كما قدمت ورش رسم تعليمية متنوعة ومنها حول استخدام برنامج PicsArt، وقدمت ورشة الرسم على الماء بتقنية الإبرو وطلاء الأظافر في عام 2024. ‬

وقالت جمانة: كانت البداية بالتحديد في الصف الثاني ثم التحقت بمركز الفنون في كلباء الذي ساهم في تطوير مهاراتي، وفزت بالعديد من الجوائز، منها بالمركز الأول في مسابقة «أنا رسام» على مستوى الدولة عام 2022، والمركز الثاني في مسابقة الفن التشكيلي بالريزن في العام نفسه، والمركز الأول في مسابقة «فرسان الاستدامة» على مستوى العالم العربي وحصلت على درع الإبداع في عام 2024، وفزت بالمركز الثاني في مسابقة «نجم الموهبة والابتكار» والمركز الثالث في مبادرة «مدن الفن والخيال» إلى جانب جوائز أخرى محلية وعربية.

وأكدت جمانة أن التعليم الفني لم يعد رهناً بالمكان والزمان، بل بات متاحاً عبر منصات تفاعلية تمنح المتعلم فرصة التجربة والمراجعة، ولفتت إلى أهمية الدعم من المدارس والجهات الثقافية في دعم المواهب الناشئة وتوفير مسارات مستدامة لصقل مهارات الموهوبين من الطلبة.

تمثل تجربة جمانة نموذجاً ملهماً لقدرة الشباب الموهوب على تحقيق توازن بين النجاح الأكاديمي والممارسة الفنية الجادة، مع تحويل شغف الرسم إلى قيمة معرفية عبر مبادرات تعليمية مفتوحة.