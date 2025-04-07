الفعاليات الثقافية في دبي ترسّخ الإبداع في المجتمع

فعاليات ثقافية وترفيهية عامرة بالفرح والمتعة تستضيفها دبي على مدار العام، تسعد من خلالها سكانها وزوارها، وتنثر البهجة في مختلف أرجائها، مرسخة بذلك مكانتها عاصمة عالمية للإبداع، ومحفزة أفراد المجتمع على التمتع بالروح الإيجابية والطاقة الحيوية للنجاح.

روح إيجابية

وفي هذا السياق، أكدت عزة سليمان، عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، ومؤسس «شرفة القراءة»، لـ«البيان» أن الفعاليات الثقافية في دبي خصوصاً والإمارات عموماً نجحت في بث السعادة والروح الإيجابية وتعزيز الإبداع في المجتمع بصورة ملحوظة، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات استطاعت، سواء من خلال معارض الكتب، والمهرجانات الأدبية، والمبادرات الثقافية، أو من خلال المنتديات الفكرية، أن تحدث تأثيراً ملموساً في تشجيع الحوار الثقافي وإلهام الأفراد من مختلف الفئات.

وقالت: «من أبرز الأمثلة على ذلك «تحدي القراءة العربي»، الذي ينطلق من دبي، ويعد أكبر مشروع عربي لتشجيع الطلاب على القراءة؛ إذ يهدف إلى غرس شغف القراءة في نفوس الشباب وتنمية قدراتهم الفكرية»، لافتة إلى أن تخصيص شهر مارس من كل عام للقراءة في الإمارات يعكس مدى اهتمام الدولة بترسيخ عادة القراءة في المجتمع، ما يسهم في تعزيز الروح الإيجابية والإبداعية، إضافة إلى أن المبادرات المجتمعية المستقلة تؤدي دوراً مهماً في تعزيز ثقافة القراءة والنقاش الفكري، ما يساعد على توسيع نطاق التأثير الثقافي والإبداعي داخل المجتمع.

تفاؤل ورضا

من جانبها، وصفت الفنانة التشكيلية الإماراتية عزة القبيسي حجم السعادة البالغة التي شعرت بها من جراء الفرص الثمينة التي وفرتها لها دبي عبر الفعاليات الفنية المتنوعة، ومن أبرزها «ملتقى دبي للنحت 2024» الذي فتح لها مجالاً واسعاً للإبداع، مؤكدة أن تلك المبادرات تنعش الوسط الثقافي وتحقق الطموح وتصنع السعادة وحالة من الرضا والتفاؤل.

وقالت: «لم أكد أصدق من فرط الفرحة العارمة التي غمرتني بعدما رأيت عملي الفني الذي عملت على نحته خلال الملتقى الحافل بعدد هائل من الفنانين القادمين من شتى البلدان؛ فخلال ثلاثة أيام شاهدت منحوتتي وقد ظهرت إلى النور»، مشيرة إلى أن الفضل في الحالة المفعمة بالمشاعر والأحاسيس ترجع إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها دبي لدعم المبدعين وإنجاح مشروعاتهم الفنية ومنحهم الثقة.

توازن نفسي

من جهته، أعرب الفنان المصري جورج صبحي عن سعادته بمسيرته الفنية التي توجها بلوحته الفنية الأخيرة في معرض «كلمات تهوى الجمال» الذي أقيم في دبي بمناسبة مئوية الشاعر الإماراتي الراحل سلطان العويس، داعياً الجميع إلى حضور معرضه المقبل الذي تحتضنه دبي في الخامس والعشرين من مايو المقبل.

ورأى صبحي أن العلاقة بين الأشكال الإبداعية المختلفة التي ترعاها دبي من خلال مشروعاتها الثقافية تبدو في صورة هرم متساوي الأضلاع، يشكل الشعر والفن والثقافة أوجهه الثلاثة، موضحاً أن هذا الهرم يحقق التوازن للمجتمع من الناحية النفسية والاجتماعية، ويؤثر في الجانب الأخلاقي والاقتصادي.