معرض صيني يحتفي بالإبداعات «القبيحة»

عرضت مجموعة من القطع «قبيحة المظهر» تتنوع بين صنادل مستوحاة من أوراق الكرنب، إلى برج من وسائد القطط المشوهة في معرض في هانغتشو مخصص لأغرب المنتجات غير الجذابة المتاحة للبيع عبر الإنترنت في الصين.

ويسلط معرض «حان عصر القبح»، الذي تنظمه لأول مرة هذا العام شركة تاوباو العملاقة للتجارة الإلكترونية المملوكة لشركة علي بابا، الضوء على أكثر من 300 منتج فازت أو جرى إدراجها في القائمة المختصرة للمشاركة في مسابقة «أشياء قبيحة» السنوية للمنصة، والمعروفة أيضاً باسم جائزة «أجليز».

وقال يو هو، مدير مشروع الجائزة، إن معرض عصر القبح جذب أكثر من ثلاثة آلاف زائر يومياً خلال فترة تشغيله من أواخر يوليو إلى منتصف أغسطس.

وأضاف أن المستهلكين من صغار السن يغذون شعبية هذه المنتجات. وتعد الدمية القبيحة (لابوبو) مثالاً معروفاً لهذه الظاهرة.