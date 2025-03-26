ميثاء محمد: «السوق القديم» يضيء قيم التراث الإماراتي بقالب ترفيهي ومعرفي

تجارب فريدة غنية بمفردات التراث يحفل بها «السوق القديم»، وهو برنامج مسابقات تراثي يومي يُعرض على قناة «سما دبي»، تقدمه المذيعة ميثاء محمد، وسط أجواء ممتعة تحاكي سوق دبي القديم بمحاله المختلفة ورونقه المميز.

وبأسلوبها الممتع وابتسامتها التي لا تغيب، استطاعت ميثاء محمد أن تأسر قلوب الجمهور في برنامج «السوق القديم»، حيث تقدم من خلال البرنامج تجربة جديدة، تحمل رسائل هادفة، جوهرها إبراز التراث الإماراتي وتعزيز القيم والهوية الوطنية.

تراث ومعرفة وترفيه

وأكدت ميثاء محمد أن ما يميز «السوق القديم» عن باقي برامج المسابقات هو روح البرنامج ونوعيته، وتفاعلها مع الجمهور والمشاركين، وتقول: كل برنامج له ميزة خاصة، و«السوق القديم»، يتميز بنكهة جميلة يضيفها المشاركون في البرنامج، إضافة إلى أنه يمزج بين الترفيه والمعرفة والتراث.

وتعد ميثاء محمد أن البرنامج يقدم تجربة فريدة، ويعزز المعرفة بالتراث. وتابعت: تعلمت كثيراً من المفردات الإماراتية القديمة من خلال أسئلة البرنامج ومحتواه. وأضافت: «شعرت بالرهبة في بداية البرنامج، لأنها المرة الأولى التي أقدم فيها برنامجاً تراثياً بهذا الحجم.

كنت خائفة ألا يُحبني الناس، لكن الحمد لله، دخلت قلوبهم من أول حلقة في البرنامج الذي نال إشادات واسعة».

روح الفريق

وأردفت: «سر نجاح البرنامج يكمن في العمل كفريق واحد، حيث نتساعد في كل شيء، ونتبادل الخبرات والآراء والتجارب».

وتحدثت ميثاء عن أكثر اللحظات المؤثرة بالنسبة لها في حلقات البرنامج، وقالت: أكثر شيء يسعدني هو فرح المتصلين، عندما يربح أحدهم 20 أو 30 ألف درهم، حيث ينتابني شعور لا يوصف بالفرح.

وأكدت أن أجواء البرنامج مليئة بالضحك والطرافة، مضيفة: «إن مشاركة الفنانين في البرنامج مثل عبدالرحمن الزرعوني، حسن الرئيسي، عبدالله صالح، عبدالله بن لندن، عادل الإبراهيم، وأحمد عبدالرزاق، تضيف إلى البرنامج مزيداً من المرح والترفيه».

هوية وقيمةواستطردت ميثاء محمد: «يُبرز السوق القديم التراث الإماراتي الأصيل، ويعرّف الأجيال الجديدة بمفرداتنا وهويتنا».

جديد ومميز

وأوضحت ميثاء محمد أن المشاركة في البرنامج متاحة للجميع، وفي كل حلقة، هناك شيء جديد ومميز يستمتع به المشاهدون. وبعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج، توجّهت ميثاء محمد بخالص الشكر والتقدير لكل من دعمها وآمن بقدرتها على تقديم عمل تراثي نوعي بهذا الحجم.

ومما يجدر ذكره، ان برنامج «السوق القديم»، سيكون مستمرا خلال أيام عيد الفطر السعيد، حيث سيقدم الكثير من الجوائز والمكافآت لأفراد الجمهور، من خلال مسابقات متنوعة تمزج بي التشويق والمعرفة والمضامين التراثية.