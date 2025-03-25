عبدالله زيد: «دنون» تجربة جديدة مستوحاة من المجتمع الإماراتي في السبعينيات والثمانينيات

في إطار دعمها المستمر للدراما الإماراتية، تواصل مؤسسة دبي للإعلام رعايتها وتشجيعها للمواهب المحلية، حيث يتألق المشهد الدرامي بفضل الإنتاجات المتميزة للمؤسسة، التي تعكس الهوية الإماراتية بأسلوب حديث ومبتكر.

ومن بين هذه الأعمال يبرز مسلسل «دنون» للنجم الإماراتي عبدالله زيد، الذي يخوض تجربة درامية كوميدية جديدة مستوحاة من واقع المجتمع الإماراتي في السبعينيات والثمانينيات.

رجل ستيني

«البيان» التقت الفنان عبدالله زيد، بطل ومؤلف مسلسل «دنون»، حيث يقول: استوحيت شخصية «دنون» من واقع عاشه المجتمع الإماراتي خلال السبعينيات والثمانينيات، حيث كان كبار السن من المواطنين يعملون سائقي حافلات مدرسية. وهذه التفاصيل بقيت عالقة في ذاكرتي، وأردت تقديمها بأسلوب يجمع بين الأصالة والدراما والكوميديا.

كما أن دوري في المسلسل مميز ومختلف تماماً، إذ أجسد شخصية رجل في الستينيات من عمره للمرة الأولى في مسيرتي الفنية. وتحدث عبدالله زيد عن تعاونه مع المخرج سيف شيخ نجيب، ويقول:

سبق أن تعاملت معه في عدة أعمال، مثل «خاشع ناشع»، و«حامض حلو»، حيث إن المخرج يتميز برؤيته الفنية وقدرته على استخراج أفضل ما لدى الممثلين من أداء. ويضيف: المخرج لديه عين متميزة ودقيقة، ويعرف كيف يعزز من قوة النص ويوظف إمكانات الفريق الفني بذكاء.

مواقف كوميدية

ويرى عبدالله زيد أن أصعب المشاهد التي واجهها كانت ركوب الطائرة الهليكوبتر، حيث خاض تجربة التحليق في السماء، واصفاً الأمر بأنه مزيج من الرهبة والتشويق. أما عن المواقف الطريفة، فيشير إلى أن المسلسل بأكمله مليء بالمواقف الكوميدية.

لكن لا يوجد مشهد معين يتذكره بشكل خاص، ومن المفرح جداً هو التفاعل الجماهيري مع المسلسل، مؤكداً أنه تصدّر المشاهدات على منصة أوان، كما حقق نجاحاً كبيراً على قناة سما دبي، لكنه يستبعد وجود جزء ثانٍ من العمل، مشيراً إلى أن القصة قُدمت في قالبها الكامل دون الحاجة لتمديدها.

دعم الدراما الإماراتية

ويثني عبدالله زيد على دور مؤسسة دبي للإعلام في دعم الدراما الإماراتية، ويخص بالشكر محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، وسالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في المؤسسة، لدعمهما المستمر.

ويقول: «دبي للإعلام» لها فضل كبير عليّ، وأول إنتاج لي كان عبرها عام 2018، واليوم قناة سما دبي تتصدر المشهد الدرامي بفضل تميزها، كما يرى أن زيادة الإنتاج المحلي هي الحل للوصول إلى جمهور أوسع، ويطالب المؤسسات الإعلامية بتكثيف دعمها للأعمال الدرامية على مدار العام وليس فقط خلال شهر رمضان.

ويلفت إلى أن الأعمال الكوميدية تعاني من ضعف التمويل مقارنة بالدراما الاجتماعية، مؤكداً أن الاستثمار الأكبر في الإنتاج يؤدي إلى تحسين جودة العمل الفني على جميع المستويات.

قوة القصة

ويفضّل عبدالله زيد الظهور القليل، لكن المؤثر، حيث يكتفي بعمل واحد سنوياً، يحرص فيه على جودة النص وقوة القصة. ويضيف: أنا أقرأ النص بعناية، وأشرف أحياناً على الكتابة لضمان تقديم محتوى متماسك. بالنسبة لي، النص هو الأساس في نجاح أي عمل.

كما كشف عبدالله زيد عن تحضيره لمشروع ضخم جداً بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، مشيراً إلى أنه سيكون من أضخم الأعمال التي قدمها حتى الآن، ومن المقرر عرضه في 2026. ومع مشروعه المقبل، يترقب المشاهدون كيف سيواصل عبدالله زيد رحلته في عالم الدراما بأسلوبه المميز.