دبي.. حضور ثقافي متميز يسخّر إمكانات التطور الرقمي

تثبت دبي كل يوم جدارتها بالتميز في المجال الثقافي الإبداعي، وتتصدر المشهد من خلال ما توفره من دعم كبير لتوظيف روح العصر في المبادرات الثقافية المتجددة، لتستكشف عوالم الطفرة التكنولوجية، محفزةً الجميع على اقتحام ميدان الإعلام الجديد بمحتويات تجمع بين عمق الفكرة ومواكبة التسارع الرقمي.

وأكد الكاتب الإماراتي جمال الشحي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، ومؤسس منصة «منطق» الثقافية الشاملة، لـ«البيان»، أن دبي في ريادة المدن الرقمية؛ فمن الطبيعي أن يكون لها حضور رقمي على المستوى الإعلامي.

مشيراً إلى أن البنية التحتية الرقمية لدبي تجذب كثيراً من صنَّاع المحتوى الثقافي. وأوضح الشحي أن دبي قادرة، في ظل هذا الحضور القوي، أن تستقطب الإعلاميين المخضرمين والشباب على السواء، لافتاً إلى أن منصة «منطق» الإماراتية، التي أُطلقت أخيراً في مكتبة محمد بن راشد في دبي، وتقدِّم أكثر من 20 برنامجاً متنوعاً، تستفيد من تلك الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الإمارة.

دور سبَّاق

وأكدت الإعلامية فاطمة الحمادي أن دبي تتيح فرص مميزة وكبيرة لجميع صنَّاع المحتوى على اختلاف أجيالهم للظهور في عالم الإعلام الرقمي وتقديم رسالة ثقافية ذات تأثير قوي، منوهةً بالدور السبَّاق الذي تنهض به دبي في عالم التحوُّل الرقمي، وما نجحت في تقديمه من خلال مواكبة السرعة والطفرة الرقمية. وقالت فاطمة، التي تقدِّم محتوى ثقافياً بعنوان «إلقاء» على منصة «منطق»:

«إن الإعلام الإماراتي الجديد يضم كوكبة متنوعة من الجيلين القديم والحديث ممن لديهم اهتمامات متنوعة في الفكر والأدب ومجالات الثقافة كافة»، وإن منصة «منطق»، التي أطلقتها دبي، قادرة على جذب المتلقي بأسلوب جديد ومبتكر يبتعد عن الإطالة المملة ويتماشى مع روح العصر.

مواكبة الواقع

وأشار عبد العزيز البلوشي، أحد نجوم منصة «منطق» الثقافية الذي يقدِّم مع زميله حمدان محمد محتوى بعنوان «ما عندك سالفة»، إلى أن دبي بدأت منذ سنوات طويلة خوض المجال الرقمي عبر بناء المنصات، موضحاً أنها أولى المدن الخليجية التي اتجهت إلى تطبيق فكرة الحكومة الرقمية.

وأكد البلوشي أهمية مواكبة التطورات، مشيراً إلى أن ذلك التطور يشمل المخضرمين والشباب ضمن مجالات ثقافية عدة.

اهتمام بالغ

وأوضح حمدان محمد أن حكومة دبي تولي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة اهتماماً بالغاً في سائر المجالات كالخدمات العامة والصحية وحتى الترفيهية، مشيراً إلى أن توظيف التطور الرقمي في الجوانب الثقافية ليس غريباً على دبي السبَّاقة في تقديم الإمكانات العصرية لمواطنيها.

وقال: «إن دبي، التي نجحت منذ أكثر من 15 سنة في توفير مترو بلا سائق، وتجمع في مؤتمر سنوي المؤثرين من رواد التواصل الاجتماعي، قادرة دائماً على مواكبة كل جديد»، موضحاً أن المنصات الرقمية، التي أثبتت فيها دبي حضورها المتميز، هي التطور الإعلامي الحديث الذي يخدم الرسالة الإعلامية ذات المحتوى الثقافي المتنوع.