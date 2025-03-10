أحمد عبدالله: برامج تلفزيون دبي في رمضان غنية بالترفيه والمعرفة

أكد أحمد عبدالله، مدير تلفزيون دبي، في لقاء مع «البيان»، تميز باقة برامج رمضان على شاشة تلفزيون دبي في الموسم الرمضاني الحالي، موضحاً أنها تجسد توجهات «دبي للإعلام» وتعكس قيم «عام المجتمع». واستهل عبدالله حديثه في الخصوص بالإشارة إلى شعار الدورة البرامجية الرمضانية: «معاً في رمضان»، مبيناً أن له معنى خاصاً في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش في أجواء التسامح وتقبل الآخر وتنوع الثقافات، وهو ما يعكس الجوهر الإنساني لسماحة الإسلام وشهر رمضان المبارك، وقيمه.

تنوع وثراء

ولفت عبدالله إلى القائمة المتنوعة من البرامج التي تضمها الدورة البرامجية الجديدة، والتي تعكس طموحات وأهداف «دبي للإعلام»، المنصبة على الاقتراب من المشاهدين بمختلف ثقافاتهم وتلبية متطلباتهم ومحاكاة أذواقهم المتنوعة، والتعبير عن روح انفتاح دبي الجامعة التي تعلي من قيم الابتكار والمحبة والخير والتسامح.

وأضاف: «أن الدورة البرامجية التي يشاهدها الجمهور حالياً، في الشهر الفضيل، تتضمن برامج لافتة، ثرية بالقيم المعرفية والجمالية وبالتشويق والتجارب المذهلة، من بينها برنامج «دروب» الذي جاء هذا العام تحت عنوان «وجهنا الآخر»، وبرنامج «الراوي» بقصصه العميقة من كافة أنحاء الوطن العربي، والتي توسع معارفنا وترسخ قيم ومضامين التاريخ والإضاءة على أبرز القامات. كما أن الأجمل والأغنى هو أن هذا البرنامج يضيء على جماليات التنوع الثقافي وعراقته في دبي».

أعمال بارزة

كما أوضح مدير تلفزيون دبي أن برنامج «شطرنج» الحواري، يحوز أهمية كبيرة في موسمه الثاني: «جولة ثانية»، حيث فيه كل أجواء لعبة الملوك؛ الشطرنج، والتي فيها الخسارة لا تقل عن الفوز. وأكد أنه من المفرح والمهم جداً في هذه الأعمال أن حضور المفكر والإعلامي الإماراتي بات ثابتاً.. وفي قيادة إنتاج هذه الأعمال، حيث لدينا مخرجون إماراتيون يضعون بصماتهم وتواقيعهم على أعمال هامة.

وختم أحمد عبدالله: إن شعار الدورة البرامجية «معاً في رمضان» يعبر عن التوجه الرئيس في محتوى البرامج والأعمال الدرامية، لا سيما في هذا العام، «عام المجتمع»، فأهل الإمارات والمقيمون على ثرى أرضها الطيبة هم مجتمع واحد، يجمعهم التناغم والخير والنجاح والابتكار والإنجاز.