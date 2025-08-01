هاري بوتر يوزع لحظاته في «السعديات»

شهدت منارة السعديات في أبوظبي، أمس، افتتاح المعرض العالمي «هاري بوتر: المعرض» (Harry Potter™: The Exhibition)، ليكون الحضور الأول له في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 21 من سبتمبر المقبل، ما يتيح للمعجبين مزيداً من الوقت للزيارة واختبار أجوائه الرائعة، حيث حددت اللجنة المنظمة للمعرض 6 أيام في الأسبوع عدا يوم الثلاثاء، لاستقبال الزوار.

ويوفر المعرض فرصة مهمة لعشاق عالم هاري بوتر في الإمارات للاحتفال بهذه الشخصية والشخصيات الأخرى الموجودة في الفيلم، فضلاً على اختبار التجربة التفاعلية التي يقدمها المعرض، إذ يبهر الملايين حول العالم.

كما يقدم تجربة فريدة لما وراء الكواليس، ويمتع الزوار خلالها بالسرد القصصي المشوق والتكنولوجيا التفاعلية المبتكرة، حيث يستكشفون لحظاتهم المفضلة من أفلام السلسلة الشهيرة.

ويمكن للزوار -طول فترة المعرض- الاستمتاع بتجربة كل ما يقدمه، بدءاً من قاعة الصور المتحركة، مروراً بمشهد القاعة الكبرى الشهير بالشموع العائمة، وصولاً إلى استكشاف فصول هوغوورتس الدراسية، المليئة بالإكسسوارات والأزياء الأصيلة. فيما يوفر «كوخ هاجريد» وكرسيه الضخم فرصة مثالية لالتقاط الصور التذكارية، وكذلك «الخزانة أسفل الدرج» من طفولة هاري.