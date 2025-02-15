الكويت تكرم المبدعين وتوزع جوائز الدولة

كرمت دولة الكويت المبدعين والمتميزين في الفنون والعلوم الإنسانية من خلال جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2024 التي يمنحها سنوياً المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وذلك في احتفال كبير أقيم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وجاء توزيع الجوائز على الفائزين الخميس في ختام الدورة الثلاثين لمهرجان القرين الثقافي الذي يعد أبرز مهرجان ثقافي اجتماعي في الكويت ويشتق اسمه من أحد الأسماء القديمة للبلاد.

فاز الممثل خالد العبيد بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، فيما فازت وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة موضي الحمود بجائزة الدولة التقديرية في مجال الخدمات الاجتماعية.

وذهبت جائزة الدولة التقديرية في مجال الخدمات الثقافية إلى سناء الخراز، وذلك تقديراً لدورها في حفظ الذاكرة الوطنية الكويتية.

كما سلم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري، خلال الحفل درع «شخصية مهرجان القرين الثقافي» للأكاديمي والناقد الأدبي السعودي عبدالله محمد الغذامي.

وبالتزامن مع ختام مهرجان القرين أمس، أقيمت مراسم تسلم الكويت درع «عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025» من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بحضور عدد من الوزراء والسفراء والمثقفين والإعلاميين العرب.

وقال وزير الإعلام والثقافة الكويتي في كلمته إن هذا الاختيار يعكس الدور الريادي والمسيرة الحافلة والعطاء الفني والثقافي والإعلامي لدولة الكويت في دعم الثقافة العربية وتعزيز مساراتها.

وأكد أن العديد من مبادرات الكويت الثقافية أسهمت في «تشكيل وعي الأجيال العربية وتعزيز الهوية الثقافية، وبفضل جهودها المستمرة أصبحت دولة الكويت منارة للفكر تحتضن المبدعين وتوفر لهم بيئة خصبة للإنتاج الثقافي والمعرفي».

تضمن الحفل عرضاً مسرحياً بعنوان «محيط الأرض» قدم خلاله المخرج عبدالله عبدالرسول رؤية فنية لبعض الأحداث التاريخية الكويتية بصورة درامية خيالية من خلال استعراض محطات مختلفة من حياة العالم الفلكي الكويتي الراحل الدكتور صالح العجيري (1920 - 2022).