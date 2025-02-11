12 فائزاً في جائزة «ابن بطوطة لأدب الرحلة»

أعلنت جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة أمس أسماء 12 فائزاً من 5 دول عربية في دورتها لسنة 2024 - 2025.

الجائزة يمنحها (المركز العربي للأدب الجغرافي - ارتياد الآفاق) في أبوظبي ولندن وقد أسست في سنة 2000 وقدمت أول مرة في سنة 2003 وهي مخصصة لأفضل الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة. وذهبت الجائزة في فرع «الرحلة المحققة» إلى أربعة فائزين وهم:

عبدالهادي الكديوي من المغرب عن (رحلة الهشتوكي) لأبي العباس الجزولي التملي أحزي الهشتوكي، وحرية الريفي من المغرب عن (شفاء الغرام في حج بيت الله الحرام) لمحمد بن محمد بن الحسن الحجوجي الدمناتي، وطه الشاذلي من مصر عن (سياحة البلدان) لمصطفى بن حسين الحموي الدمشقي الشافعي، ومحمد الأندلسي من المغرب عن (الرحلة المكية.. فرنسا - الحجاز - الجزائر) لأحمد بن العياشي سكيرج.

وفي فرع «الرحلة المترجمة» فاز بالجائزة عصام محمد الشحادات من الأردن عن ترجمة (رحلة إلى مصر وسوريا) للمستشرق والمؤرخ الفرنسي قسطنطين فرانسوا فولني.

وفي فرع «الرحلة المعاصرة» ذهبت الجائزة مناصفة إلى عيسى مخلوف من لبنان عن (باريس التي عشت.. دفتر يوميات) ومحمد سالم عبادة من مصر عن (الفتوحات البوهيمية.. رحلات في بلاد التشيك والمجر وإيطاليا).

كما جاءت الجائزة في فرع «اليوميات» مناصفة بين السعودي مشعان المشعان عن كتاب (ما أحمله معي.. حياة وأسفار وتصورات أخرى) والمغربي محمد محمد خطابي عن كتاب (على وقع خطوات كريستوفر كولومبوس.. رحلة إلى أمريكا الجنوبية).

وفي فرع «الدراسات» ذهبت الجائزة إلى ثلاثة فائزين من المغرب وهم عبدالعزيز جدير عن (الرحلة الأمريكية إلى ديار الطنجية)، ومحمد النظام عن (الرحالون المغاربة وفرنسا في عصر الحماية)، وعبدالرحمن التمارة عن (صدى المشاهد).

وقال الشاعر السوري نوري الجراح المدير العام للمركز العربي للأدب الجغرافي المشرف على الجائزة في بيان إن الأعمال المتسابقة هذا العام «تميزت كالعادة بوفرة المخطوطات التي تنتمي إلى فروع تحقيق المخطوطات، ودراسات الرحلة، وبدرجة أقل الرحلة المعاصرة واليوميات، والرحلة المترجمة».

ويقام حفل توزيع الجوائز على مرحلتين في كل من الرباط وأبوظبي في موعدين سيحددان لاحقاً، وستقام على هامش توزيع الجوائز ندوة عن أدب الرحلة والأعمال الفائزة سيشارك فيها الفائزون وأعضاء لجنة التحكيم وعدد من الدارسين العرب والأجانب.