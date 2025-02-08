«طيران الإمارات للآداب 17» نسخة تعكس التحولات الثقافية في العالم

عكست فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2025 التحولات الثقافية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة والعالم، عبر مجموعة من الفعاليات، تناولت أعمالاً أدبية حائزة على جوائز من مختلف أنحاء العالم تتناول قضايا ملحة، إلى جانب استضافة كتّاب غير روائيين وقادة فكر ناقشوا موضوعات متنوعة، من الذكاء الاصطناعي إلى الرفاه النفسي.

أصوات واعدة

وحول الفلسفة التي وقفت وراء اختيار الكتّاب والمبدعين المشاركين في البرنامج، وكيف أسهمت هذه الفلسفة في إثراء التجربة الأدبية للمشاركين أكدت تمريز إنعام، رئيسة قسم البرامج في مهرجان طيران الإمارات للآداب في حوارها مع الـ«البيان» أن فلسفة المهرجان في دورته الـ17 اعتمدت في تنسيق البرنامج على بحث معمّق ومستمر على مدار العام، أجراه فريق مختص، قاد إلى اختيار أفضل الأعمال الأدبية والكتب والمقالات الفكرية الصادرة عالمياً وإقليمياً وداخل دولة الإمارات، وعمل على تحليل توجهات النشر واهتمامات الجماهير، للخروج ببرنامج متنوع وشامل وفّر مساحة للمواهب الصاعدة إلى جانب الكتّاب المرموقين.

سرد القصص

وقالت تمريز إن خطوات مؤسسة الإمارات للآداب في تقديم الدعم للكتّاب الجدد تحصد نجاحاً كبيراً واهتماماً عالمياً، لا سيما مبادرات مثل «الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب». البرنامج الذي يدعم عشرة رواة طموحين سنوياً من خلال جلسات منتظمة.

وبما يتعلق بتصميم الفعاليات لتكون مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف المتغيرة التي يشهدها العالم، قالت تمريز: نظراً للتغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا ومشهد الفعاليات الثقافية اليوم، نحرص على تصميم مهرجاننا برؤية تستشرف التوجهات والتطورات المستقبلية.

وبما أننا نخطط للمهرجان قبل موعده بفترة طويلة، فإننا نحرص على تضمين محاور وقضايا نتوقع أن تكون ذات صلة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة. وعن دمج الفنون المتعددة، مثل المسرح والموسيقى، في برنامج المهرجان، توضح تمريز:

يتجاوز مهرجان طيران الإمارات للآداب كونه مجرد فعالية مخصصة للقراء ومحبي الكتب، حيث يشكل احتفالاً بالقصص والسرديات التي ترحب بالجميع من مختلف الخلفيات. وبالطبع يعزز دمج أشكال فنية متنوعة في إثراء تجربة الجمهور وجعلها أكثر شمولية.

تجارب معرفية

وفي سياق قياس نجاح البرنامج هذا العام، وما هي المؤشرات التي يتم اعتمادها لتقييم أثر الفعاليات على الجمهور والمشاركين أكدت تمريز: نعتمد نهجاً شاملاً في التقييم.

حيث نقوم بجمع ملاحظات وآراء الجمهور والمتحدثين من خلال عدة صيغ. ونولي هذه الملاحظات أهمية كبيرة ونعمل على دمجها في عملية التخطيط والتصميم للمهرجانات المقبلة.

وأضافت تمريز: وفر فعاليات الأطفال فرصة للعائلات للتفاعل مع الكتب والكتّاب في بيئة تجمع بين العديد من الأُسر. من خلال تقديم ذلك في صورة نشاط يقوم به أفراد العائلة معاً، يبدأ الأطفال في تطوير ارتباط إيجابي بالقراءة، ما يسهم بدور كبير في جعلها عادة تستمر طوال حياتهم لينقلوها بدورهم إلى أبنائهم. وقد أخبرنا العديد من الحضور كيف كانوا يشاركون في مهرجان الأدب عندما كانوا أطفالاً، والآن أصبحوا يحرصون على إحضار جميع أفراد عائلتهم.