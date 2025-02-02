مبدعون لـ«البيان»: الإمارات موطن الإبداع الثقافي العربي والعالمي

يُعتبر الاستقرار ركيزة أساسية لبناء صرح إبداعي متين، حيث تتفتح الأذهان كأزهار في بستانٍ مُعتنى به. في هذا التحقيق، نغوص في عوالم عدد من الكتّاب والفنانين في الإمارات، الذين أكدوا لـ «البيان» أن الإمارات تعد موطناً للإبداع الثقافي العربي والعالمي، حيث ينسج الاستقرار خيوط الإلهام في مسيرتهم الإبداعية وازدهار الفنون والآداب. وعبر فعاليات مهرجان طيران الإمارات للأدب وخلال جلسة يناقش المبدعون العرب عن كيف منحت الإقامة الذهبية، الفرصة لإطلاق العنان لأفكارهم، وإبراز أصواتهم ، فضلاً عن تأثير خلفياتهم الاجتماعية والثقافية في تشكيل موضوعات أعمالهم. وسرديتاها الإبداعية في عالم تسوده التغيرات.

وعن تجربته الإبداعية، قال الكاتب السوري نبيل سليمان، الذي يملك في رصيده57 كتاباً، منها 23 رواية، 28 كتاباً في النقد الأدبي، و6 كتب في الشأن العام: بلا شك الاستقرار يفسح له ما هو ضروري للتأمل والتفكير والمتابعة، وما هو ضروري بخاصة للكتابة وبعد حصولي على الإقامة الذهبية في الإمارات، تعززت رؤيتي للإبداع. وعلى مستوى آخر، نعم، تضاعف إحساسي بمزيد من انفتاح الأفق أمامي.

حرية الإبداع

وفيما يتعلق بتأثير تجاربه السابقة على أسلوبه الإبداعي يؤكد نبيل الحاصل على العديد الجوائز والتكريمات آخرها جائزة سلطان العويس عام 2021، أن توفير المرافق عامل هام في هذا المجال عبر إنشاء وإثراء وإدارة المعاهد الموسيقية والمتاحف ومؤسسات النشر والبحث العلمي والصحافة وسائر الأدوات الإعلامية... كل ذلك، وسواه الكثير، يسهم في تعزيز الإبداع. كل ذلك، وسواه الكثير، سيوفّر للكتّاب والكاتبات فضاء أفضل فأفضل للإبداع.

روح التحدي

ويضيف نبيل: علمتني الحياة أن أقاوم كل ما يعوق الإبداع فإرادة الإبداع من إرادة الحياة. وترى الشاعرة والمترجمة الفلسطينية أمل إسماعيل (مواليد دولة الإمارات) أن الاستقرار يلعب دوراً كبيراً في مسيرة الإبداع، وقالت: إنها وجدت في الفريج عالماً رحباً محباً متعاضداً، وقد تجلت رأس الخيمة والعادات والتقاليد الإماراتية وأبسط التفاصيل التي عايشتها في أعمالها، وبإمكان أي قارئ أن يجد ملامحها واضحة في نصوصها على اختلاف أجناسها الأدبية.

أما المؤلف والمخرج السينمائي السوري ممدوح حمادة فقال: لا شك بأن الطمأنينة هي واحدة من المقومات الأساسية للقيام بنشاط إبداعي متوازن، فعلى الصعيد الشخصي في ظل الاستقرار الذي توفر لي أنجزت مجموعة قصصية وبدأت بكتابة عدة أعمال تلفزيونية وأدبية تباعاً وإضافة إلى ذلك على هامش النشاط الإبداعي العام بدأت بمشروع تشكيلي أنجزت منه 20 لوحة.