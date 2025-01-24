3 مئويات احتفالية في معرض القاهرة للكتاب

انطلقت الدورة السادسة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس، بالتزامن مع عطلة منتصف العام لطلاب المدارس والجامعات، وسط توقعات بتسجيل عدد قياسي جديد لزائري الحدث الأبرز ثقافياً في مصر، مع الاحتفاء بثلاث مئويات استثنائية.

وتشارك في المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب 1345 دار نشر من 80 دولة موزعة على ست قاعات للعرض بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة.

وتحل سلطنة عُمان «ضيف شرف» الدورة الممتدة حتى الخامس من فبراير المقبل، فيما اختير العالم والمفكر الراحل أحمد مستجير «شخصية المعرض» والكاتبة فاطمة المعدول «شخصية معرض الطفل». ويرفع المعرض هذا العام شعار «اقرأ - في البدء كان الكلمة» المستمد من خلفية إسلامية ومسيحية تعكس جذور الهوية الثقافية المصرية المتفردة، ويشمل برنامج الفعاليات نحو 600 فعالية بين ندوات وحوارات وأمسيات شعرية.

ويحتفي المعرض بمئوية ميلاد الممثل شكري سرحان ومئوية ميلاد الفنان التشكيلي عبدالهادي الجزار ومئوية ميلاد الكاتب موسى صبري وغيرهم من المبدعين المصريين.

أما الأنشطة الفنية المصاحبة فتشمل «أوبريت الليلة الكبيرة» من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي واستعراض «بنكمل بعض» لذوي الهمم من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل وحفلات متنوعة للتنورة والفنون الشعبية والمولوية المصرية والإنشاد الديني.

وأطلقت وزارة الثقافة بالتزامن مع المعرض «مبادرة المليون كتاب» التي تشارك فيها مختلف القطاعات المعنية بالنشر في الوزارة ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.