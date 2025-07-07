مبتكر إماراتي يطور تطبيقاً يسهل الوصول إلى المواقع الثقافية بالدولة

في ظل ازدياد الاعتماد على التطبيقات الذكية في تلبية احتياجات الحياة اليومية، ظهرت فجوة مجتمعية ظلت غائبة عن أنظار الكثيرين.

لطالما طرح مواطنو وزوار إمارة دبي سؤالاً مهماً، «كيف يمكن الوصول إلى الأماكن التي يرتادها أبناء المجتمع الإماراتي وسط مدينة تزخر بالخيارات العالمية؟» من هذا السؤال بدأت رحلة المبتكر الإماراتي فهد صهيب التوحيدي، الذي لم يتعامل مع الابتكار كمسألة تقنية فقط، بل انطلق باحثاً عن حل فعلي لفجوة يلمسها الناس في تفاصيل حياتهم اليومية.

ومن هذا التحدي تمكن الشاب الإماراتي فهد التوحيدي من تطوير منصة ذكية صممت لتسهيل الوصول إلى الوجهات التي تعبر عن روح المجتمع الإماراتي، وتظهر تفاصيل الحياة اليومية، ومن خلالها تمكن من تقديم حل عملي يعالج تحدياً يواجه الكثيرين، حيث أن الصعوبة ليست في العثور على المطاعم والوجهات، بل في الوصول إلى أماكن يرتادها أبناء المجتمع الإماراتي، بعيداً عن زخم الإعلانات والمحتوى التجاري الذي تفرضه المنصات العامة، وجاء تطبيق «where2go» ليملأ هذه الفجوة ويوجه المستخدمين نحو مواقع ترتبط فعلاً بالثقافة الإماراتية، بعيداً عن العروض المتكررة والمعلومات غير المصنفة.

سعى فهد التوحيدي من خلال تطبيقه إلى إعادة تنظيم المشهد الرقمي، مع تصنيف دقيق يميز الخيارات المحلية عن العروض العامة، بهدف تقديم دليل يعرف المستخدم بالأماكن ويوضح طبيعتها كجزء من الحياة الاجتماعية الإماراتية، مستنداً إلى تجارب وآراء رواد هذه الوجهات، وفي فترة وجيزة، تمكن التطبيق من جذب حوالي 4,000 مستخدم خلال أسبوعه الأول.

ولم يكن هذا التطبيق محطة فهد الأولى في عالم الابتكار، إذ اعتاد منذ سنوات توجيه شغفه نحو ابتكار حلول ذكية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتسهل تفاصيل الحياة اليومية.

ففي عام 2019، طور فهد تطبيقاً يعنى بخدمات نقل السيارات بطريقة عملية وسريعة، بدعم من مؤسسة «محمد بن راشد لتنمية المشاريع».

وفر التطبيق للمستخدمين إمكانية تحديد مواقع الاستلام والتوصيل واختيار أقرب شاحنة قطر عبر نظام تقني يختصر الوقت ويبسط الإجراءات، حيث استند إلى شبكة واسعة تضم أكثر من 500 شاحنة، الأمر الذي ساهم في توسع نطاق الخدمة وقدرتها على تلبية احتياجات الأفراد والجهات المختلفة في جميع أنحاء الدولة.

وعبر التوحيدي عن شغفه العميق بالسعي والمبادرة، ووجه نصيحة للشباب قائلاً: الطريق يبنى بالمحاولة لا بالانتظار.

وأكد أن الخطأ ليس عائقاً بل هو معلم حقيقي في رحلة الوصول، وقال «إذا كانت لديك فكرة أو مشروع، فلا تتردد، بادر بخطوتك الأولى مهما كانت مليئة بالتحديات، وإن أخطأت، فتعلم، وإن تعلمت، فصحح، فالسعي المستمر هو الطريق الحقيقي نحو النجاح».