علي الهاملي يروينا بـ «فنجان آخر من القهوة».. وظاعن شاهين يفتح «دفاتر مريم»

شهدت الدورة الـ45 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، توقيع الكاتبين الإماراتيين، ظاعن شاهين وعلي عبيد الهاملي، في مركز إكسبو الشارقة، أحدث إصداراتهما.

إذ وقّع شاهين روايته «دفاتر مريم» الصادرة عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي، والتي ترصد التحولات الكبرى التي شهدتها دبي في نهايات الستينيات من القرن الماضي، فيما وقّع الهاملي مجموعته القصصية «فنجان آخر من القهوة».

ويعتمد ظاعن شاهين على طريقة سردية جذابة، إذ يتطرق إلى المتغيرات التاريخية الكبرى التي شهدتها دبي في تلك الحقبة على لسان بطلة الرواية مريم جابر التي تدون ما يشبه مذكراتها الذاتية في دفاترها، وعبر توثيق تفاصيل حياتها يكتشف القارئ تحولات المدينة، ومع اتساع أسئلتها بين البيت والمدرسة والصحافة، قبل أن تمضي بها الأيام إلى القاهرة، تتشكل البنية الدرامية للرواية.

من جانبه، وقّع الكاتب علي عبيد الهاملي مجموعته القصصية «فنجان آخر من القهوة»، الصادرة عن دائرة الثقافة في الشارقة، في طبعتها الأولى لعام 2026، وتقع في 152 صفحة.

وتنبض هذه المجموعة القصصية القصيرة بجماليات الكتابة الأدبية المتصلة بومضة القصة القصيرة وعوالمها المضفورة بالقيم المعرفية والفكرية، إذ نسافر في فضاءات غنية بالمتعة والعبرة والإدهاش، ابتداء من «بحيرة ليمان» التي نقف معها على ماهية الحب الذي يترافق مع خفقات القلوب، وتداعيات الخواطر، مروراً بـ«المقهى الذي لا يزال في مكانه»، وغير ذلك من العناوين الجاذبة التي تعكس نمط قص الهاملي، الذي يتقن توظيف الكلمة في واحات المعاني ليجعلنا نبحر إلى أعماق أكناه الموضوعات والمواقف، بينما نطل معه على قصص ومشاهد حياتية متنوعة.

ومن بين أشوق ما نمر به في هذي المجموعة: «وكان الصمت اختيارها الأول». إضافة إلى «حلم صيفي» التي نعيش معها هواجس وننغمس في البُعدين العقلي والشكلي.