«صندوق القراءة» في دبي.. حين تُفتح أبواب الثقافة على رحابة المجتمع

بين رفوف الكتب وفضاءات الحوار المفتوحة، تتبدّل ملامح العلاقة بين الثقافة وجمهورها، وتغادر الأفكار دوائر المبدعين لتلتقي بالناس في تفاصيل حياتهم اليومية. فالثقافة التي تنبض بالحياة لا تكتفي بانتظار من يأتي إليها، بل تمضي نحو الجمهور، تصغي إلى أسئلته، وتفتح نوافذها أمام الرؤى والتجارب المتنوعة.

وفي المشهد الثقافي الإماراتي، يتجسد هذا التوجه في مبادرات تعيد النظر في المسافة الفاصلة بين المثقف والمتلقي، وتطرح تساؤلات حول مفهوم النخبة وحدود حضورها في مجتمع تتعدد اهتماماته وتتسع آفاقه المعرفية.

ومن هنا، تبرز مبادرة «صندوق القراءة» التي نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، في الفترة من 19 حتى 28 أكتوبر في مردف سيتي سنتر بدبي، نموذجاً لتقريب الثقافة من الناس، عبر استثمار فضاءات التسوق والترفيه وتحويلها إلى منصات حية للمعرفة والحوار، تلتقي فيها متعة الاكتشاف بثراء الأفكار، وتصبح المشاركة الثقافية تجربة متاحة للجميع.

وبين هذا الانفتاح على الجمهور وتنوع أشكال التواصل معه، يتجدد النقاش حول العلاقة بين النخبة والجماهير، ومدى قدرة المبادرات الثقافية المفتوحة على ترسيخ مشهد إبداعي يستمد حيويته من المجتمع، ويستجيب لتطلعاته.

وفي لقاء مع «البيان» على هامش مبادرة «صندوق القراءة»، أكد الشاعر الإماراتي أحمد العسم أن المشهد الثقافي يشهد تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة بين المثقف والجمهور، مشيراً إلى أن النخبة الثقافية باتت اليوم هي التي تبحث عن الناس وتتوجه إليهم، وليس العكس.

وأوضح العسم أن الاعتماد على انتظار الجمهور لم يعد مجدياً في إيصال الرسالة الثقافية، مبيناً أنه يقطع المسافات الطويلة للوصول إلى الناس وإيصال صوته وضمه إلى قضاياه الفكرية والأدبية. وفي هذا السياق، استعرض مبادرته المجتمعية والثقافية الخاصة المعروفة بـ«المستطيل»، داعياً الجمهور والمثقفين لزيارته ومشاركة الحوارات التي تجمع بين الأدب، والضيافة، والكتب المتاحة للجميع.

وأشار إلى أن التواصل الثقافي في الماضي اتسم بالعمق والانفتاح، حيث كان المثقفون الأوائل يتعلمون من الجمهور ويستمعون إليهم بتواضع، ما أسهم في بناء جسور متينة وتأليف كتب وقصائد خالدة توجت بتقدير المجتمعات والندوات، معرباً عن رفضه أي مظاهر انعزال تعوق التواصل بين المثقفين والجماهير.

وثمّن العسم الجهود البارزة التي تبذلها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في دعم المشهد الثقافي وكسر الحواجز بين المبدعين والجمهور، مشيداً بدور مبادرة «صندوق القراءة»، إذ يحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة فيها سنوياً، واصفاً إياها بـ«المنصة الحيوية التي تفتح آفاقاً واسعة لصناديق الأفكار المتجددة وتثري الحراك الثقافي».

ثقافة للجميع

من جانبه، أكد الشاعر الإماراتي ناصر البكر الزعابي أن الثقافة الإماراتية كانت ولا تزال ثقافة جماهيرية بالأساس، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إلصاق مفهوم «النخبوية» بها، موضحاً أن هذا المصطلح يبدو رناناً، ولكنه في الواقع خالٍ وفارغ من المضمون.

وأشار إلى أن الناس سواسية، وأن امتلاك شخص موهبة معينة أو حصوله على مستوى تعليمي عالٍ لا يعني بأي حال من الأحوال وصوله إلى ما يسمى بـ«النخبوية»، مشدداً على أن العبرة في النهاية تتمثل في الأخلاق، والإنسانية، والإبداع، والأثر الحقيقي في المجتمع.

ورأى الزعابي أن مبادرة «صندوق القراءة» التي تقام سنوياً تؤكد هذا الطابع الجماهيري لثقافتنا الإماراتية، مشيداً بالنسخة الحادية عشرة التي أعجبه فيها التنوع الملحوظ في المضامين، والمحاضرات، والضيوف، وعدم اقتصار الفعالية على أسماء معينة ومكررة، متمنياً المزيد من التطور والنجاح المستمر للفعاليات الثقافية التي تحتضنها دبي.