«الإخوة كارامازوف».. هل نعيش اليوم في بيت فيودور؟

تحولت عائلة كارامازوف عبر الزمن من مجرد شخوص في رواية فيودور دوستويفسكي إلى مرآة تاريخية مستمرة تعكس تشظي النفس البشرية في مواجهة التحولات الكبرى، ونرى تجليات هذا البيت المأزوم بوضوح في مجتمعاتنا المعاصرة.

حيث تخلت العلاقات الإنسانية عن دفئها الفطري لتغرق في منظومة نفعية جافة تحركها المادة، وصار الفرد يعيش اغتراباً حاداً يمزقه بين نداء الغريزة المادية الشرهة وبين توق وجداني غامض إلى قيم افتقدها في زحام الحياة اليومية، ما يجعل أزمة التفكك الأسري والاجتماعي التي رصدها النص قبل قرون تبدو وكأنها تفصيل من واقعنا اليوم.

حيث تتآكل الروابط العميقة لصالح علاقات عابرة وقائمة على المصلحة الفردية المحضة، التي تلغي الآخر وتكرّس الأنانية المفرطة في عالم مادي معقد، إن بيت فيودور بات يمثل واقعنا المعاصر الذي يقدس المتعة العابرة ويهمل تماسك الأسرة الحقيقي.

يطل علينا إيفان كارامازوف اليوم في صورة جيل مشحون بالتمرد والشك والعدمية التي تغذيها المنصات الرقمية بشكل مستمر، فالعقل البارد الذي حذر منه دوستويفسكي تحوّل إلى أداة لتفكيك المسلمات والروابط الأخلاقية تحت شعارات التنوير والوعي الفردي المطلق، وتتجسد المفارقة في أن المجتمعات الحديثة التي ظنت أنها تخلصت من قيود الماضي وتبنت العقلانية المحضة، انتهت إلى حالة من الهشاشة النفسية والوجودية.

فالجرأة على تجاوز الثوابت لم تمنح الإنسان المعاصر الطمأنينة المنشودة، بل رمته في غياهب قلق مزمن، وصراعات عبثية لا تنتهي خلف شاشات الهواتف الباردة، التي تعزل البشر وتوهمهم بالاتصال وتدفعهم نحو هاوية التيه الأخلاقي المستمر، الذي يهدد السلام الروحي والاستقرار المجتمعي، وأصبح الاغتراب سمة أساسية في تفاعلات الفرد اليومية مع محيطه الثقافي والاجتماعي.

تتجلى نبوءة فصل المفتش الأكبر بوضوح مرعب في تهافت إنسان القرن الحادي والعشرين على تسليم إرادته وخصوصيته وأنظمة تفكيره للخوارزميات والذكاء الاصطناعي بحثاً عن الراحة واليقين الجاهز، فالإنسان المعاصر يضيق بعبء المسؤولية الأخلاقية والحرية الواعية التي تتطلب جهداً فكرياً ونفسياً، ويفضل مقايضة استقلاله الذاتي وضميره الحي بالرفاهية المضمونة والأمن الرقمي المؤقت.

وهو المأزق الوجودي والعميق ذاته الذي طرحه دوستويفسكي حين أكد أن البشر يميلون غريزياً إلى استبدال حريتهم المؤلمة بعبودية مريحة تؤمّن لهم الخبز وتزيح عن كاهلهم عناء الاختيار، واتخاذ المواقف الأخلاقية الصعبة في مواجهة تحديات العصر، والتحولات الاجتماعية المتسارعة والمستمرة.

في مواجهة هذا الجفاف العاطفي والتصحر الأخلاقي، تبرز حاجة واقعنا الملحة إلى النقاء الفاعل الذي مثله أليوشا، تلك المحبة المتسامحة التي لا تضع شروطاً ولا تنتظر مقابلاً في عالم تحكمه لغة الصفقات والمصالح العابرة، ويثبت التشريح الفلسفي للرواية أن إنقاذ المجتمعات المعاصرة من التآكل الداخلي والضياع، لن يتحقق بتشديد القوانين الجافة أو بالاكتفاء بالتقدم المادي والتقني، بل يبدأ من استعادة التضامن الإنساني العميق، والاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية المشتركة، حيث لا ينجو الفرد وحيداً في هذا العالم الصاخب، بل بنجاة المجموع وعودة الروح الإنسانية إلى جوهرها النبيل والأصيل، الذي يرفض الظلم والشر ويسعى للبناء الحقيقي في واقعنا اليوم..!

ولا يمكننا قراءة المشهد المعاصر دون الالتفات إلى ديمتري كرامازوف الذي يتجسد في اندفاع الإنسان الحديث نحو اللذات اللحظية والهروب من مواجهة الذات، هذا النزوع المستمر نحو الاستهلاك والترفيه السريع يعكس عمق الأزمة النفسية التي تعيشها الأجيال الحالية التي تبحث عن التطهر الداخلي دون امتلاك الشجاعة لمواجهة آلامها الحقيقية، إن صرخة ديمتري في المحكمة ليست مجرد دفاع عن النفس، بل هي صرخة الضمير الإنساني المثقل بالذنوب، والذي يبحث عن العدالة الروحية الحقيقية، وسط عالم يكتفي بالقوانين الظاهرية الجافة.

كما أن الخلاص الذي يطرحه دوستويفسكي يتجاوز حدود الفرد، ليصل إلى صياغة عقد اجتماعي جديد وقائم على المحبة والاعتراف المتبادل بالضعف الإنساني المشترك، والقدرة على التجاوز وبناء مستقبل يتسع للجميع دون أي إقصاء أو عنصرية أو تهميش أخلاقي أو فكري، في ظلال هذا العصر الحديث المعقد، لتبقى هذه الرواية شاهداً حياً على مأزق الإنسان المعاصر، ونظرة فلسفية تنمو مع تبدل الأزمنة والأمكنة..!