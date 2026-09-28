«كُدمبل».. ذاكرة الصندوق وغيبوبة المطر

في رواية «كُدُمبُل.. مطر الدم» للكاتب فهد العودة، يعود البطل راشد إلى قرية القحمة النائية بعد رحيل والدته، حاملاً أسئلة وجودية معلقة، ليتسلم صندوقاً غامضاً يفتح له أبواب ذاكرة العائلة والمكان الدفينة، لا يتجلى الماضي هنا كحكاية تقليدية مكتملة الفصول، بل يتسرب عبر تفاصيل الأشياء القديمة، والصمت المطبق، والوجوه التي تخفي دائماً أكثر مما تبدي للغرباء.

ويصهر الكاتب أسلوب الواقعية السحرية بالتشويق النفسي الكثيف، ليتحول المطر من ظاهرة طبيعية عابرة إلى رمز مشحون بأسرار القرية ومخاوفها التاريخية المتوارثة، وتصبح الجزيرة مسرحاً حقيقياً لاختبار جذور الإنسان وصدماته المنسية، وتنبع قوة العمل الأدبي من إحاطة الشخصيات بغموض ساحر.

فكلما اقترب راشد من لغز الصندوق، تلاشت الحقائق متسعة نحو تساؤلات الذاكرة العصية، لتغدو رحلة العودة فعلاً محفوفاً بالخسارة الشديدة، وبحثاً مضنياً لاستعادة اسم البيت الأول المنسي في أعماق الزمان.

أمي حصة

تعد شخصية «أمي حصة» في رواية «فئران أمي حصة» للكاتب سعود السنعوسي من أكثر الشخصيات رمزية وعمقاً في الأدب العربي المعاصر، وتُعبّر «أمي حصة» عن خوف عميق من تفكك النسيج الاجتماعي.

وانتشار الانقسام بين أبناء المجتمع الواحد، وهي الذاكرة الحية، التي تحاول لم شتات الحاضر قبل أن تلتهمه فئران الطائفية، وصوت الأمس الذي يحذّرنا من ضياع الغد.. إنها جدار الصد الأخير ضد التشويه الممنهج للهوية.

الواقعية السحرية

الواقعية السحرية هي أسلوب أدبي فريد، يدمج العناصر الخيالية والخارقة للطبيعة بالحياة اليومية المعتادة، دون صدمة أو غرابة من الشخصيات.

في هذا العالم يغدو غير المألوف جزءاً طبيعياً من الواقع، فتطير السجادة كما في قصة سندباد، وتتحدث الحيوانات وسط تفاصيل معيشية مألوفة، واشتهرهذا الاتجاه بقوة في أمريكا اللاتينية، ويعد الكاتب غابرييل غارسيا ماركيز، وروايته «مئة عام من العزلة»، الأب الروحي لهذا الفن، الذي يمزج السحر بالواقع ببراعة.