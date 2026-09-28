آنا كارنينا.. ورحلة البحث عن خلاص مستحيل

«كل العائلات السعيدة تتشابه، أما كل عائلة تعيسة فتعيسة على طريقتها الخاصة»، ومن هذا التعميم الفلسفي، يهبط السرد عمودياً نحو فوضى بيت «أبلونسكي» بعد انكشاف الخيانة الزوجية.
وتبرز بذلك المفارقة البنيوية الأولى، إذ تدخل آنّا كارينينا هذا الفضاء المتصدع وسيطة لترميم الصدع العائلي وإعادة إنتاج الاستقرار، وتنجح آنّا في فض نزاع الآخرين لأنها تتأمل المأساة من مسافة نقدية آمنة، وهي المسافة ذاتها التي ستفقدها لاحقاً حين تتحول حياتها الشخصية إلى حلبة للمحاكمة الأخلاقية والاجتماعية الصارمة.
ثنائية السرد
وتشكل «كيتي» نقطة الالتقاء الديناميكية والربط الدرامي بين هذين المسارين؛ إذ يتحول مسار عاطفتها من الانبهار الشكلي بـ «فرونسكي» إلى الاستقرار الوجودي مع «ليفين»، لتقدم الرواية عبر زواجها الأخير أطروحة نقدية مضادة لنموذج آنّا التدميري، إذ يصبح هذا الزواج مختبراً لسؤال تولستوي الجوهري:
هل يمكن للحب أن يتحول إلى صيرورة حياة مشتركة تؤسسها المسؤولية، أم أنه مجرد إسقاط رغائبي لملء فراغ داخلي لا قاع له؟
لا يتعامل تولستوي مع هذا التحول باعتباره تدفقاً رومانسياً مجرداً، بل يربطه سياقياً بمفاهيم الذنب، والعار، وانعدام التكافؤ الجندري الحاد.
تخسر آنّا رأس مالها الاجتماعي (ابنها وسمعتها)، في حين يظل فرونسكي متمتعاً بحصانته الطبقية والذكورية. هذا التفاوت يخلخل توازن العلاقة من الداخل، ليتحول الحب إلى سجن ضيق تحكمه الغيرة الوجودية؛ حيث تطالب آنّا الآخر بأن يكون عِوضاً عن العالم الكلي الذي خسرت، وهو ما يعجز عنه تماماً لتنتهي إلى عزلة مطبقة.
دائرية الزمن
وفي المقابل، يمثل الفضاء الريفي لـ«ليفين» نقيضاً للمدينة الصاخبة، فالأرض تفرض إيقاعاً واقعياً يحمي الذات من التجريد اللغوي والضياع الفكري، وبينما تتسع دائرة ليفين نحو الطبيعة والإنتاج، تضيق دائرة آنّا الفردية القاسية حتى تنعدم الخيارات تماماً في النهاية القاسية المرسومة.
البنية الحوارية وسلطة النظرة
فإن هذا اليقين يأتي نتاجاً للتجربة اليومية والاعتراف بالنقص الإنساني، ويتسع الفضاء الروائي ليشمل الصالونات والمحاكم والمجالس، ليتحول الفرد إلى كائن مرئي تحت سلطة «النظرة الاجتماعية» المراقِبة، لتصبح مأساة آنّا محكومة برواية الآخرين عنها، ما يجعل الرواية في عمقها نقداً بنيوياً صارماً لمجتمع يطلب الامتثال التام ويُعدم من يحاول الخروج عن نصه الجاهز الصارم المحدد.