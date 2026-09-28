آنا كارنينا.. ورحلة البحث عن خلاص مستحيل

تتجلى عبقرية الروائي الروسي الكبير ليف تولستوي في روايته «آنّا كارينينا» في رصد التحولات النفسية للشخصيات وصياغة بنية روائية محكمة جداً تقوم أساساً على التضاد المعماري بين خطين سرديين متوازيين ومتقاطعين دلالياً، وتبدأ الرواية بعتبة نصية شهيرة تضع مفهوم «الأسرة» في موضع التفكيك النقدي العميق:

«كل العائلات السعيدة تتشابه، أما كل عائلة تعيسة فتعيسة على طريقتها الخاصة»، ومن هذا التعميم الفلسفي، يهبط السرد عمودياً نحو فوضى بيت «أبلونسكي» بعد انكشاف الخيانة الزوجية.

وتبرز بذلك المفارقة البنيوية الأولى، إذ تدخل آنّا كارينينا هذا الفضاء المتصدع وسيطة لترميم الصدع العائلي وإعادة إنتاج الاستقرار، وتنجح آنّا في فض نزاع الآخرين لأنها تتأمل المأساة من مسافة نقدية آمنة، وهي المسافة ذاتها التي ستفقدها لاحقاً حين تتحول حياتها الشخصية إلى حلبة للمحاكمة الأخلاقية والاجتماعية الصارمة.

ثنائية السرد

يمضي النص عبر استراتيجية الخطوط المتوازية؛ حيث يتشكل المتن الروائي من حكايتين مركزيتين: حكاية آنّا التي تمثل الاغتراب السيكولوجي والبحث عن ذاتية حقيقية خارج الأطر الاجتماعية الجاهزة، وحكاية ليفين الذي يمثل رحلة الصعود الفلسفي والبحث عن المعنى الوجودي والإيمان الحقيقي.

وتشكل «كيتي» نقطة الالتقاء الديناميكية والربط الدرامي بين هذين المسارين؛ إذ يتحول مسار عاطفتها من الانبهار الشكلي بـ «فرونسكي» إلى الاستقرار الوجودي مع «ليفين»، لتقدم الرواية عبر زواجها الأخير أطروحة نقدية مضادة لنموذج آنّا التدميري، إذ يصبح هذا الزواج مختبراً لسؤال تولستوي الجوهري:

هل يمكن للحب أن يتحول إلى صيرورة حياة مشتركة تؤسسها المسؤولية، أم أنه مجرد إسقاط رغائبي لملء فراغ داخلي لا قاع له؟

عزلة الموت

تتحرك آنّا داخل حيز اجتماعي أرستقراطي يمنحها الشرعية والمكانة السيادية عبر زوجها «كارينين»، لكنه يحرمها مطلقاً من التماهي الوجداني. يمثل اللقاء الأول بـ«فرونسكي» في محطة القطار نقطة التحول الديناميكي التي تكسر ثبات الصورة النمطية.

لا يتعامل تولستوي مع هذا التحول باعتباره تدفقاً رومانسياً مجرداً، بل يربطه سياقياً بمفاهيم الذنب، والعار، وانعدام التكافؤ الجندري الحاد.

تخسر آنّا رأس مالها الاجتماعي (ابنها وسمعتها)، في حين يظل فرونسكي متمتعاً بحصانته الطبقية والذكورية. هذا التفاوت يخلخل توازن العلاقة من الداخل، ليتحول الحب إلى سجن ضيق تحكمه الغيرة الوجودية؛ حيث تطالب آنّا الآخر بأن يكون عِوضاً عن العالم الكلي الذي خسرت، وهو ما يعجز عنه تماماً لتنتهي إلى عزلة مطبقة.

دائرية الزمن

تتوزع الرواية على ثمانية أجزاء تشكل شبكة دلالية متكاملة تتجاوز التتابع الزمني الخطي البسيط، وتعتمد الرواية على تقنية الارتداد البصري وتكرار الثيمات، فالمحطة التي شهدت ولادة الشغف هي ذاتها التي تشهد التلاشي الفاجع تحت عجلات القطار، وحفلة الراقصين الأولى تظل مرجعية لفهم التحولات النفسية اللاحقة.

وفي المقابل، يمثل الفضاء الريفي لـ«ليفين» نقيضاً للمدينة الصاخبة، فالأرض تفرض إيقاعاً واقعياً يحمي الذات من التجريد اللغوي والضياع الفكري، وبينما تتسع دائرة ليفين نحو الطبيعة والإنتاج، تضيق دائرة آنّا الفردية القاسية حتى تنعدم الخيارات تماماً في النهاية القاسية المرسومة.

البنية الحوارية وسلطة النظرة

يستخدم تولستوي تعدداً صوتياً (بوليفونية) يتيح للشخصيات التعبير عن مبرراتها الوجودية؛ فنحن نرى العالم عبر وعي آنّا المأزوم، وعبر البيروقراطية الباردة لكارينين، وقلق ليفين الميتافيزيقي المستمر، لا يقدم النص دروساً أخلاقية جاهزة، بل يترك المعنى يتشكل عبر المعاناة البشرية، وحين يدرك ليفين في النهاية أن لحياته معنى لا يضيع.

فإن هذا اليقين يأتي نتاجاً للتجربة اليومية والاعتراف بالنقص الإنساني، ويتسع الفضاء الروائي ليشمل الصالونات والمحاكم والمجالس، ليتحول الفرد إلى كائن مرئي تحت سلطة «النظرة الاجتماعية» المراقِبة، لتصبح مأساة آنّا محكومة برواية الآخرين عنها، ما يجعل الرواية في عمقها نقداً بنيوياً صارماً لمجتمع يطلب الامتثال التام ويُعدم من يحاول الخروج عن نصه الجاهز الصارم المحدد.

مختبر النص

«الأسر السعيدة تتشابه بسعادتها، لكن الأسر التعيسة تختلف في التعبير عن تعاستها وشقائها».