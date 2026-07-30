صور دبي تتسيد منصات التواصل الاجتماعي عالمياً

190 مليون منشور على «إنستغرام» و«تيك توك»

3.43 ملايين بحث شهري على «غوغل»

تصدرت دبي قائمة أكثر المدن تصويراً في العالم، بعدما حصلت على درجة 100 في مؤشر «القابلية للانتشار على إنستغرام» لعام 2026، وفق تقرير صادر عن «بلايرز تايم»، نقلته «تريد أرابيا»، وهي بوابة إخبارية متخصصة في أخبار الأعمال والتجارة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وسجلت دبي 147 مليون إشارة على «إنستغرام»، وأكثر من 43 مليون إشارة على «تيك توك»، لترسخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية حضوراً على منصات التواصل الاجتماعي، كما تجاوز إجمالي المنشورات المرتبطة بها على «إنستغرام» و«تيك توك» 190 مليون منشور، إلى جانب 3.43 ملايين عملية بحث شهرية على «غوغل».

وحضرت لندن وباريس ضمن المدن المتقدمة في التصنيف، في حين برزت برشلونة بتسجيل 97 مليون منشور موسوم، إلى جانب 23 مليون عملية بحث شهرية عالمية على «غوغل».

كما سجلت نيويورك 165.6 مليون منشور، مؤكدة استمرار حضورها القوي على المنصات البصرية.

برج خليفة.. تحفة معمارية تعكس طموح دبي

وعلى مستوى المعالم السياحية، تصدر برج خليفة قائمة أكثر المعالم تداولاً وبحثاً على الإنترنت، بعدما سجل أكثر من 10.1 ملايين منشور موسوم، وأكثر من 1.1 مليون عملية بحث شهرية على «غوغل»، متقدماً على برج إيفل، الذي سجل 662 ألف عملية بحث شهرية، و«غراند كانيون» بنحو 696 ألف عملية بحث.

وأشار التقرير إلى أن برج خليفة، الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً وقد افتُتح رسمياً في 2010، أعاد تعريف البناء العمودي، وتحول إلى أيقونة عالمية مرتبطة بصورة دبي كوجهة سياحية حديثة تقوم على الحجم والطموح والفرادة البصرية.

ووفق التقرير، لم تعد «القابلية للتصوير» مرتبطة بالمعلم المنفرد فقط، بل بالمدينة كمنظومة بصرية كاملة، تتشكل من الكثافة العمرانية، ونمط الحياة، والفخامة، والتجارب السياحية.

وحلت إسطنبول في المركز السادس، ومكسيكو سيتي في المركز السابع، وطوكيو في المركز الثامن، وسنغافورة في المركز التاسع.