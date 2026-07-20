«كائن أزرق أو ربما»..سردية الوجود وتجليات الوعي

تُعد مجموعة «كائن أزرق أو ربما» القصصية لسلطان العميمي، التي تضم 21 قصة بنزعة فنتازية وغرائبية، إضافة نوعية للمكتبة العربية، فهي تمثل رحلة استكشافية في عوالم الوجود والهوية، متجاوزة حدود السرد التقليدي لتلامس الشعرية الفلسفية.

والعميمي، بأسلوبه الذي يمزج بين الرمزية والعمق، يدعو القارئ إلى التأمل في العلاقة بين الإنسان ومحيطه، وكيف تتشكل الذات في خضم التحولات المستمرة.

وبدءاً من قصة أم الوعول انتهاء بقصة الرجل الشعب، تشكل المجموعة القصصية فسيفساء من التأملات التي تستلهم من البيئة المحلية لتطرح أسئلة كونية حول معنى الكينونة والتحول، وهي أنها عمل يدعو إلى قراءة متأنية، حيث تتكشف طبقات المعنى مع كل صفحة، ليغوص القارئ في تجربة فكرية وجمالية فريدة.

«كائن أزرق أو ربما» دعوة لاحتضان الغموض، والبحث عن الجمال في اللايقين، وإعادة تعريف الذات في كل لحظة من لحظات السيرورة الوجودية.