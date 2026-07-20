دهشة الصمت وبناء الخيال في شعر فاروق شوشة

في فضاءات الشعر، تبرز «تقنية الالتحام» كجسر إبداعي يربط بين نغم القافية ومعنى ما يليه، في تناغم يتجاوز حدود التضمين العروضي التقليدي. إنها ليست مجرد رابط لغوي عابر، بل لون بديعي رفيع يُحكِم الصلة بين نهاية البيت وبداية ما يليه، بحيث تغدو القافية جزءاً فاعلاً في بناء الدلالة لا محطة ينتهي عندها الإيقاع.

وتتيح هذه التقنية لكلمة القافية أن تلتحم بالمعنى مع استهلال البيت التالي دون أن تفتقر إليه أو يقبح الوقوف عليها، فتظل محتفظة باستقلالها الموسيقي، وفي الوقت نفسه تبقى مشدودة إلى ما بعدها دلالياً.

وفي هذا العناق الدقيق بين الوزن والمعنى تكمن روعة التقنية؛ إذ يتعمّد الشاعر استيفاء الإيقاع قبل تمام المعنى، ليُفخّم الصياغة بتأخير النطق، ويمنح المتلقي مساحة من الترقب والانتظار قبل الكشف عن المكنون.

وهكذا لا تصبح القافية خاتمة للمعنى فحسب، بل تتحول إلى أداة فنية تستثير الذهن وتدفع القارئ إلى مواصلة التلقي بحثاً عما سيكتمل به المعنى المؤجل. ولعل خير تجلٍّ لهذه الجمالية ما سطّره الشاعر المصري فاروق شوشة في قصيدته «تائه على الخليج»، حيث رسم مشهداً يفيض بالدهشة:

عِنْدَ الْمَدَى الْمَسْدُودِ أَلْقَيْنَا الرِّحَالْ

جَمَحَتْ مَرَاسِينَا..

لَوَتْ أَعْنَاقَنَا رِيحُ الزَّوَالْ

«مَاذَا؟!».. وَأَطْرَقَتِ الْعُيُونْ

وَتَحَدَّرَ الصَّمْتُ الْحَزِينْ

وَامْتَدَّ مِنْ خَلْفِ الظِّلَالْ

شَيْءٌ يَشُدُّ الرَّاحِلِينْ

يُلْقِي بِهِمْ فِي هُوَّةِ الْمَجْهُولِ، فِي رُعْبِ الْمُحَالْ

في هذا المقطع، يراوح شوشة ببراعة بين قافية «اللام» الممدودة وقافية «النون» المردفة، لتشكّل كل قافية وقفة طبيعية تُلتقط فيها الأنفاس ويستقر عندها الإيقاع. غير أنه في السطر السادس، حين ختم بكلمة «الظِّلَالْ»، ضرب بقواعد الاستقرار الشعري عرض الحائط، وترك الفعل «امتدّ» معلّقاً بلا فاعل، ليفترق المعنى مؤقتاً عن السياق، ويدخل المتلقي في منطقة من الترقب لا يجد فيها جواباً مباشراً.

هنا لم تعد القافية مجرد فاصلة موسيقية، بل صارت وقفة عارضة مشحونة بالتوتر والانتظار، أجبرت المتلقي على السكون المحفوف بشغف البحث عن تمام المعنى في السطر التالي:

«شَيْءٌ يَشُدُّ الرَّاحِلِينْ». إنَّ هذا التعليق المتعمَّد لم يكن مجرد تقنية فنية عابرة، بل كان شحناً لنفْس المتلقي بحالة من الرَّوع والترقب لأمر جلل، كمن ينتظر وقوع ما يهوله في غياهب المجهول.

لقد أتاحت السكتة اللطيفة التي فرضتها القافية للذهن مساحة شاسعة ليُطلق العنان لتخيُّل ماهية ذلك الشيء الممتد من خلف الظلال، وليخوض القارئ رحلة من التوقّع قبل أن يباغته الشاعر بالحقيقة التي تؤكد أن هذا الشيء يُلقي بالراحلين في هوّة المجهول ورعب المحال.

وبهذا الالتحام البديع، تحوّلت القصيدة من مجرد سطور مرصوصة إلى مشهد حيّ ينبض بالرهبة، ويستقر في وجدان المتلقي قبل أن يكتمل على الورق، مؤكدة أن الإبداع الحقيقي يكمن في الفجوات الفنية التي يتركها الشاعر ليملأها خيال القارئ وتأويله.

وتكشف هذه التقنية عن وعي الشاعر الدقيق بآليات التلقي؛ إذ لا يكتفي ببناء الصورة أو إحكام الموسيقى، بل يحرص على إشراك القارئ في عملية إنتاج المعنى، ثم يغدو الانتظار جزءاً من التجربة الشعرية، وتتحول لحظة التعليق بين القافية وما بعدها إلى عنصر جمالي مؤثر في تشكيل الانفعال واستدامة أثره.