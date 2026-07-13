عاملة المنزل.. جدلية الصمت والتمرد الطبقي

تُقدم رواية «عاملة المنزل» للكاتبة كاثرين ستوكيت، نافذة مؤثرة على حياة الخادمات الأمريكيات من أصل أفريقي في ولاية ميسيسيبي خلال ستينيات القرن الماضي، ولا تكتفي الرواية بسرد قصص فردية، بل تكشف عن البنى العنصرية والطبقية التي كانت تحكم المجتمع الأمريكي آنذاك.

وتُسلط الضوء على الصراعات اليومية التي واجهتها هؤلاء النساء في سعيهن للكرامة والعدالة، من خلال عيون «سكيتر» الشابة البيضاء التي تسعى لكتابة كتاب عن تجارب الخادمات، لتتكشف حكايات مؤلمة عن التمييز والإجحاف والصمود.

وتُبرز الرواية كيف أن الخادمات، رغم ظروفهن القاسية، لم يفقدن إنسانيتهن أو كرامتهن، بل وجدن طرقاً للمقاومة، سواء كان ذلك من خلال التضامن فيما بينهن، أوالتعبير عن ذواتهن، وتدعو الرواية إلى التفكير في مفهوم «الخدمة» وكيف يمكن أن يتحول إلى استغلال.

وتقدّم الرّواية رمزية إنسانية عميقة للتذكير بأهمية الإنصات لأصوات المهمشين، وضرورة النضال من أجل مجتمع أكثر عدلاً ومساواة.