الحداثة المتجددة عند آلان تورين.. نقد العقل «الأداتي» وبناء أفق إنساني جديد

يُعد مفهوم «الحداثة المتجددة» الذي صاغه عالم الاجتماع الفرنسي ألان تورين، إطاراً نظرياً حاسماً لفهم التحولات العميقة التي طرأت على المجتمعات الغربية وما بعدها في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، إذ يرى تورين أن الحداثة ليست مشروعاً أحادياً أو خطياً.

بل هي عملية ديناميكية مستمرة، تتطلب إعادة تقييم، وتجديداً مستمراً لمبادئها الأساسية بمواجهة التحديات الجديدة. وتجاوز تورين النظرة التقليدية للحداثة، ليقدم فهماً أكثر تعقيداً يركز على قدرة المجتمعات على إعادة تعريف ذاتها وتطورها.

وينطلق تورين من نقد جذري للحداثة الكلاسيكية، التي يرى أنها أُسست على عقلانية أداتية، وهيمنة الدولة، والفصل الصارم بين الذات والموضوع، وبين العام والخاص، وهذه الحداثة - برأيه - أدت إلى اغتراب الفرد، وتآكل الروابط الاجتماعية، وظهور أشكال جديدة من السيطرة.

فالحداثة المتجددة تسعى إلى تجاوز هذه السلبيات من خلال إعادة الاعتبار للذات الفاعلة، وللصراعات الاجتماعية كقوى محركة للتغيير، ولأهمية الثقافة والهوية في بناء المشروع المجتمعي، وهي دعوة لإعادة التفكير في أسس الحداثة، ليس لرفضها، بل لتصحيح مسارها وتوجيهها نحو أفق أكثر إنسانية وعدالة.

ويرى تورين أن المجتمعات الحديثة لم تعد تُفهم من خلال الصراعات الطبقية التقليدية فحسب، بل من خلال صراعات ثقافية واجتماعية متعددة، تتعلق بالاعتراف، بالهوية وبالحق في الاختلاف، و«الحداثة المتجددة»، هي إذن مشروع تحرري، يهدف إلى تمكين الأفراد والجماعات من صياغة مستقبلهم، وإعادة بناء المعنى في عالم يتسم بالسيولة والتغير المستمر.

وهي رؤية تتطلب شجاعة فكرية لمواجهة التحديات، ومرونة اجتماعية للتكيف، وإيماناً راسخاً بقدرة الإنسان على تجاوز الأزمات وبناء عالم أفضل يقوم على التعددية والاحترام المتبادل والبحث الدائم عن العدالة الاجتماعية، ما يجعلها إطاراً نظرياً حيوياً لتحليل المجتمعات المعاصرة وتوجيه مسارات تطورها نحو مستقبل أكثر استدامة وإنسانية. ويؤكد تورين أن هذا التجديد لا يعني العودة إلى الماضي، بل بناء للمستقبل من خلال استيعاب دروس الماضي وتحديات الحاضر.

كما قدم في سياق طرحه دعوة لتجاوز الثنائيات التقليدية بين الأصالة والمعاصرة، وبين المحلي والعالمي، لخلق حداثة تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع السياقات المختلفة، وهذه الرؤية تفتح الباب أمام فهم أعمق للتفاعلات المعقدة بين الفرد والمجتمع، وتبرز أهمية الحوار المستمر بتشكيل مسارات التطور الاجتماعي والثقافي، ما يجعل فكر تورين ذا صلة بالنقاشات المعاصرة حول العولمة والهوية والتحولات الديمقراطية الراهنة.