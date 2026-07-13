«عشر نساء».. فسيفساء الروح الأنثوية في مرآة البوح والتحرر

تغوص رواية «عشر نساء» للكاتبة التشيلية مارثيلا سيرانو في أعماق التجربة الأنثوية، مقدمةً فسيفساء سردية تتشكل من حكايات عشر نساء يلتقين في جلسات علاج جماعي بإشراف الطبيبة النفسية «ناتاشا»، وتتجاوز الرواية سرد القصص الفردية إلى تفكيك البنى الاجتماعية والنفسية التي تشكل وعي المرأة المعاصرة في أمريكا اللاتينية، وتكشف عن التحديات المشتركة التي تواجهها في مجتمعات ذكورية متحيزة.

وتنسج سيرانو ببراعة خيوطاً سردية متعددة، تتراوح بين الألم والحب والخيانة والأمومة والبحث عن الذات، ما يجعل العمل مرآة تعكس تعقيدات الهوية الأنثوية في زمن التحولات، وتحلل الرواية بعمق كيف تتأثر الذات الأنثوية بالظروف المحيطة، وكيف تسعى جاهدة لإعادة تعريف وجودها في عالم يفرض عليها قيوداً متعددة، ما يمنح القارئ فهماً أعمق للصراعات الداخلية والخارجية التي تخوضها المرأة.

وتتشارك النساء العشر في آلام عميقة، تتجلى في علاقاتهن المضطربة مع الرجال، صراعاتهن مع الأمومة، أو بحثهن عن معنى لوجودهن خارج الأطر التقليدية، وكل قصة هي نافذة على عالم داخلي مليء بالتناقضات، حيث تتصارع الرغبة في الاستقلال مع الحاجة إلى الحب، والطموح المهني مع ضغوط الأدوار الاجتماعية.

وتبرز الرواية كيف أن هذه الأوجاع ليست فردية بحتة، بل هي نتاج منظومة اجتماعية وثقافية أوسع، وتفرض على المرأة تحديات فريدة في مسيرتها نحو التحرر والتحقق.

وتتجاوز هذه الأوجاع الحدود الجغرافية والثقافية، لتصبح صدىً لتجارب نسائية عالمية، ما يضفي على الرواية بعداً إنسانياً شاملاً، كاشفة عن هشاشة الروح البشرية وقدرتها في آن واحد على الصمود والمقاومة، وتدعو إلى التفكير في آليات القمع الخفية والظاهرة التي تشكل حياة النساء.

العلاج كفضاء

تُعد جلسات العلاج الجماعي في الرواية أكثر من مجرد إطار سردي، فهي فضاء آمن تكتشف فيه النساء أصواتهن المكبوتة، وتتشاركن تجاربهن، وتتعلمن من بعضهن البعض، ويمثل هذا الفضاء ملاذاً يمكن فيه تفكيك الأوهام ومواجهة المخاوف.

فضلاً عن إعادة بناء الذات بعيداً عن أحكام المجتمع، ويتجاوز دور ناتاشا كطبيبة نفسية العلاج التقليدي، ليصبح دور المرشدة التي تساعد النساء على فهم ذواتهن، وتحديد مصادر قوتهن، والتحرر من قيود الماضي، ناسجة عملية جماعية للوعي.

حيث تتحول الحكايات الفردية إلى قوة جماعية تدفع نحو التغيير، وتخلق شبكة دعم تكسر العزلة التي غالباً ما تعيشها المرأة في صراعاتها، وهذا الفضاء العلاجي يصبح مختبراً اجتماعياً مصغراً، حيث يتم إعادة التفاوض على المعاني، وتشكيل رؤى جديدة للذات والعالم، ما يبرز أهمية السرد المشترك في عملية الشفاء والتمكين.

الهوية والتحرر

وتطرح الرواية سؤالاً محورياً حول ماهية الهوية الأنثوية في عالم متغير، هل هي محددة بالأدوار الاجتماعية (الزوجة، الأم، الابنة)؟ أم أنها تتجاوز ذلك، لتشمل الطموحات الشخصية، الإبداع، والاستقلال؟

إلا أن سيرانو لا تقدم إجابات جاهزة، بل تدعو القارئ للتأمل في هذه التساؤلات، مبرزة أن التحرر الحقيقي للمرأة يبدأ من الداخل، من خلال فهم الذات، وتقبلها بكل تناقضاتها، وتؤكد الرواية أن البحث عن الهوية هو رحلة مستمرة، تتطلب شجاعة لمواجهة الذات والمجتمع، وتحدي القوالب النمطية التي تحاول حصر المرأة في أدوار محددة، وهي دعوة جادة للاعتراف بقوة المرأة في صياغة مصيرها.

وتأكيد أن كل امرأة تحمل في داخلها عالماً كاملاً، يستحق أن يُروى ويُحتفى به، بعيداً عن أي قيود أو أحكام مسبقة، وخلق وعي أعمق وأكثر شمولية للوجود الإنساني في تعقيداته المتعددة، ما يجعلها تجربة قراءة ثرية ومحفزة للتفكير في قضايا الجندر والمجتمع.

والرواية بذلك لا تكتفي بتصوير الواقع، بل تحفز على التفكير، والتأكيد أن صوت المرأة هو مفتاح فهم أعمق للعالم، وأن تحررها هو تحرر للمجتمع بأسره، في رحلة لا تتوقف نحو تحقيق العدالة والمساواة الكاملة.

وتقول ناتشا، واصفة تجربة عميقة في نهاية روايتها: «أفلتت ناتاشا الستارة، لقد غادرن، إنها تتخيلهن يمشين بعيداً عنها، بخطوات مستعجلة، ناظرات إلى النجوم، ليس إلى النجوم المعروفة من قبل، وإنما التي تولد نتيجة نجوم أخرى.. وأخيراً تقول وهي تبتعد عن النافذة: جميعنا في نهاية المطاف، بطريقة أو بأخرى، لدينا القصة نفسها التي يمكن أن نرويها».