عبدالرحمن المدني.. أول خياط في دبي وشاهد على قصة الاتحاد





لم يكن الشيخ عبدالرحمن الشافعي المدني مجرد خياطٍ اشتهر بإتقان مهنته، بل كان شاهداً على تاريخ دبي، وواحداً من الرجال الذين حفظوا تفاصيل الهوية الإماراتية بخيوطٍ وإبرة، حتى استحق لقب "أول خياط في تاريخ دبي" بعدما ارتبط اسمه بالكندورة الإماراتية لعقود طويلة، وتحول إلى أحد أبرز رموز المهن التراثية في الإمارة.

وبرحيله عن عمر ناهز 97 عاماً، طوت دبي صفحة من صفحاتها الجميلة، بعدما عاش الرجل ما يقارب قرناً كاملاً، شهد خلاله انتقال الإمارة من مدينة صغيرة تعتمد على التجارة والبحر إلى واحدة من أهم المدن العالمية، وظل طوال تلك السنوات متمسكاً بمهنته التي أحبها، مؤمناً بأن الكندورة ليست مجرد زي، بل عنوان للهوية والأصالة.

وبدأ عبدالرحمن المدني رحلته مع الخياطة وهو في سن الرابعة عشرة تقريباً، عندما كانت المهنة تعتمد بالكامل على العمل اليدوي، ولم تكن ماكينات الخياطة الحديثة قد دخلت إلى معظم المحال. تعلم أصول المهنة بالصبر والممارسة، حتى أصبح اسمه يتردد في مختلف أحياء دبي حيث كان يقص الأقمشة ويخيطها بدقة متناهية، حتى اكتسب ثقة الأهالي والشخصيات البارزة في الإمارة.

ومع ازدهار دبي ونموها الاقتصادي، لم يتخل الشيخ عبدالرحمن المدني عن مبادئه المهنية، فأسس محلاته الخاصة التي أصبحت واحدة من أقدم وأشهر محال الخياطة الرجالية في دبي، واستقبلت على مدار عشرات السنين أجيالاً متعاقبة من أبناء الإمارات والمقيمين، حتى تحولت إلى علامة ارتبطت بالأناقة الإماراتية والتراث المحلي.

وكان يؤمن بأن الخياط لا يصنع ثوباً فقط، بل يصنع انطباعاً وهوية، لذلك عُرف بدقته في أخذ المقاسات، وحرصه على أن تكون كل كندورة ملائمة لصاحبها، مع الحفاظ على القصّة الإماراتية التقليدية، رغم تطور الأقمشة والموضات وأساليب التفصيل.

ولم تكن مهنة الخياطة بالنسبة له مجرد مصدر رزق، بل رسالة حافظ من خلالها على أحد أهم ملامح الهوية الوطنية، ففي الوقت الذي شهدت فيه الأسواق دخول الأزياء الحديثة، بقي المدني متمسكاً بالكندورة الإماراتية، محافظاً على تفاصيلها التي تعكس تاريخ المجتمع وثقافته.

وعلى امتداد ما يقارب 8 عقود، خرجت من بين يديه آلاف الكنادير، لتصبح بصمته حاضرة في مناسبات رسمية ووطنية واجتماعية لا تُحصى، بينما ظل اسمه مرتبطاً بالحرفيين الأوائل الذين أسهموا في بناء دبي الحديثة، كلٌ في مجاله.

ولم يكن عبدالرحمن المدني يمثل نجاحاً فردياً فحسب، بل نموذجاً لجيل كامل من الرواد الذين أسسوا اقتصاد دبي قبل الطفرة العمرانية، حين كانت الحرف التقليدية تقوم على الثقة والإتقان والعلاقات الإنسانية، وهي قيم لا تزال حاضرة في ذاكرة المجتمع الإماراتي.

وجاءت رسائل النعي التي أعقبت وفاته لتعكس حجم المكانة التي احتلها في قلوب أبناء الإمارات، حيث وصفه كثيرون بأنه "شيخ الخياطين”" و"أحد رواد دبي الأوائل" وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن رحيله لا يمثل فقدان خياط فحسب، بل فقدان جزء من ذاكرة المدينة وتراثها الإنساني.

ويبقى اسم الشيخ عبدالرحمن الشافعي المدني حاضراً في تاريخ دبي، ليس لأنه أول من احترف خياطة الكندورة الإماراتية، وإنما لأنه استطاع أن يحول مهنة بسيطة إلى إرثٍ ثقافي، وأن يجعل من الإبرة والخيط وسيلة لحفظ الهوية، تماماً كما تحفظ الكتب تاريخ المدن، لتظل سيرته شاهداً على مرحلة صنعت فيها الأيدي المخلصة ملامح دبي التي يعرفها العالم اليوم.