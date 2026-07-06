أن تلمس الكتب..في مديح الورق والذاكرة

يقدم خيسوس مارتشامالو في كتابه «أن تلمس الكتب» احتفاءً بالعلاقة الحسية والوجدانية التي تربط القارئ بمكتبته، ويطرح الكتاب نموذجاً حياً فريداً في علاقتنا بالكتب، مبحراً في عالم «الببليومانيا»، حيث تتحول الكتب من أوعية للمعلومات إلى كائنات حية.

ويرسم الكاتب «أطلس المكتبات»، متأملاً في علاقتنا بالكتب: كم كتاباً نقرأ؟ وكم كتاباً نقتني؟ وكيف نُرتب مكتباتنا؟ وما الكتب الجديرة بالاقتناء؟ وغير ذلك من الأسئلة التي كثيراً ما شغلت محبّي القراءة.

ويتناول مارتشامالو خواطر عدة تلامس مختلف اهتمامات القراء، ذاكراً أن المكتبة الشخصية هي سيرة ذاتية موازية، تعكس تحولاتنا الفكرية عبر الزمن.

وفي عصر الرقمنة يأتي هذا الكتاب ليعيد الاعتبار للتجربة الحسية الكاملة التي تمنحها الكتب بدءاً من متعة القراءة التي تكتمل حين تلامس أصابعنا الورق، وتستقر الكتب في أيدينا كأصدقاء يحملون أسرارنا وذكرياتنا، ويمثل هذا العمل دعوة لاستعادة الحميمية مع الكتاب الورقي، وتأكيداً على أن المكتبة فضاء للحرية والتأمل.