«شوبنهاور مربياً».. نيتشه بين تحدي الوجود وكسر الثوابت

يُعد كتاب «شوبنهاور مربياً» لفريدريك نيتشه، نصاً تأسيسياً لفهم مسار نيتشه الفكري، وكيف شكلت فلسفة شوبنهاور نقطة انطلاق حاسمة في رحلته الفلسفية، ولم يقدم نيتشه نصوصه لعرض فكر شوبنهاور فحسب، بل تجاوز ذلك إلى مساءلة عميقة حول مفهوم «التربية» ودور الفيلسوف كـ«مربٍ» يحرر الفرد من قيود عصره.

ويرى نيتشه أن شوبنهاور لم يكن مجرد مفكر، بل كان «مربياً» بالمعنى الأعمق للكلمة، أي ذلك الذي يدفع تلاميذه نحو اكتشاف ذواتهم الحقيقية وتجاوز قيودهم، ويعتبر هذا العمل، والذي يعد أول ترجمة عربية للنص، إعلاناً عن ميلاد نيتشه الفلسفي، حيث يستخدم أستاذه كمرآة ليعكس من خلالها رؤيته الخاصة للإنسان وقيم الحياة.

ويركز نيتشه على أن التربية الحقيقية ليست مجرد تلقين للمعرفة، بل هي عملية تحرير للذات من الأوهام والمسلمات السائدة، وشوبنهاور في نظر نيتشه، كان يمتلك الشجاعة الفكرية لمواجهة الحقائق المرة حول الوجود.

مما جعله قادراً على «تربية» نيتشه على التفكير النقدي والبحث عن الأصالة، وهذا المفهوم للتربية يتطلب من الفرد أن يكون صادقاً مع ذاته، وأن يمتلك الجرأة على تحدي القيم البالية، وأن يسعى جاهداً لتحقيق إمكاناته الكامنة، حتى لو كان ذلك يعني السير ضد التيار، وهي دعوة لمبدأ «كن ما أنت عليه» التي تعد جوهر الفلسفة النيتشوية.

ويتناول نيتشه كيف أن شوبنهاور، بفلسفته التشاؤمية التي تركز على «إرادة الحياة» كقوة عمياء والمعاناة كجزء أصيل من الوجود، قد قدم لنيتشه أداة قوية لفهم العالم، إذ لم يقبل نيتشه تشاؤم شوبنهاور بشكل كامل، بل استخدمه كنقطة انطلاق لتطوير فلسفته الخاصة التي تحتفي بالحياة بكل آلامها وأفراحها.

فالمعاناة في هذا السياق لا تُعد نهاية المطاف، بل هي محفز للنمو والتجاوز، وهي جزء لا يتجزأ من عملية «التربية الذاتية» التي تؤدي إلى «الإنسان الأعلى»، وهذا التحول في فهم المعاناة هو ما يميز نيتشه عن شوبنهاور، ويبرز كيف يمكن للتلميذ أن يتجاوز أستاذه ويكسر الثوابت!

يُظهر نيتشه كيف أن الفيلسوف الحقيقي نموذج حي يجسد فلسفته في حياته، وشوبنهاور بعزلته وتفرده كان مثالاً لنيتشه على الفيلسوف الذي يعيش وفق قناعاته، حتى لو كان ذلك يعني الانفصال عن المجتمع.

وهذا الجانب من «التربية» يؤكد أهمية الأصالة الفردية، وضرورة أن يكون الفكر متجسداً في الفعل، وهي دعوة لعيش الفلسفة قولاً وفعلاً، وتحويل الأفكار المجردة إلى قوة دافعة للحياة، وهذا العمل يظل مرجعاً أساسياً لفهم العلاقة المعقدة بين الأستاذ والتلميذ، وكيف يمكن للتأثير الفلسفي أن يولد فكراً جديداً يتجاوز أصوله ليصوغ رؤية فريدة للعالم.