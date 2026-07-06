«شوبنهاور مربياً».. نيتشه بين تحدي الوجود وكسر الثوابت

ويرى نيتشه أن شوبنهاور لم يكن مجرد مفكر، بل كان «مربياً» بالمعنى الأعمق للكلمة، أي ذلك الذي يدفع تلاميذه نحو اكتشاف ذواتهم الحقيقية وتجاوز قيودهم، ويعتبر هذا العمل، والذي يعد أول ترجمة عربية للنص، إعلاناً عن ميلاد نيتشه الفلسفي، حيث يستخدم أستاذه كمرآة ليعكس من خلالها رؤيته الخاصة للإنسان وقيم الحياة.
مما جعله قادراً على «تربية» نيتشه على التفكير النقدي والبحث عن الأصالة، وهذا المفهوم للتربية يتطلب من الفرد أن يكون صادقاً مع ذاته، وأن يمتلك الجرأة على تحدي القيم البالية، وأن يسعى جاهداً لتحقيق إمكاناته الكامنة، حتى لو كان ذلك يعني السير ضد التيار، وهي دعوة لمبدأ «كن ما أنت عليه» التي تعد جوهر الفلسفة النيتشوية.
فالمعاناة في هذا السياق لا تُعد نهاية المطاف، بل هي محفز للنمو والتجاوز، وهي جزء لا يتجزأ من عملية «التربية الذاتية» التي تؤدي إلى «الإنسان الأعلى»، وهذا التحول في فهم المعاناة هو ما يميز نيتشه عن شوبنهاور، ويبرز كيف يمكن للتلميذ أن يتجاوز أستاذه ويكسر الثوابت!
وهذا الجانب من «التربية» يؤكد أهمية الأصالة الفردية، وضرورة أن يكون الفكر متجسداً في الفعل، وهي دعوة لعيش الفلسفة قولاً وفعلاً، وتحويل الأفكار المجردة إلى قوة دافعة للحياة، وهذا العمل يظل مرجعاً أساسياً لفهم العلاقة المعقدة بين الأستاذ والتلميذ، وكيف يمكن للتأثير الفلسفي أن يولد فكراً جديداً يتجاوز أصوله ليصوغ رؤية فريدة للعالم.