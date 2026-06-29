جسمك يتذكر كل شيء: صدى الصدمة في أعماق الجسد

يُعد كتاب «جسمك يتذكر كل شيء: الدماغ، العقل، والجسم في عملية الشفاء من الصدمة»، للمؤلف الدكتور بيسيل فان دير كولك، عملاً محورياً في فهم تأثير الصدمات النفسية على الإنسان، يتجاوز الكتاب النظرة التقليدية للصدمة كاضطراب عقلي بحت، ليقدم رؤية شاملة لكيفية تخزين الجسد للخبرات المؤلمة.

ويوضح كولك أن الصدمة تترك بصماتها العميقة بالدماغ والجهاز العصبي، ما يؤدي لأعراض جسدية ونفسية معقدة.ويستعرض الكتاب أحدث الأبحاث العلمية في علم الأعصاب وعلم النفس.

ويقدم مجموعة أساليب علاجية مبتكرة (مثل: اليوغا، التأمل، والعلاج بالفن)، تساعد الأفراد على استعادة السيطرة على أجسادهم وعقولهم، وهي دعوة لفهم أعمق للترابط بين الجسد والعقل في عملية الشفاء، ونافذة على قدرة الإنسان التعافي من أعمق الجروح النفسية، ما يجعله مرجعاً أساسياً في الميدان الطبي.